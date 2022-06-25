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Президент Молдовы готова посетить Украину с официальным визитом

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Суббота 25 июня 2022 11:46
Президент Молдовы готова посетить Украину с официальным визитом Фото: Мая Санду, президент Молдовы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Молдовы Мая Санду заявила о готовности посетить Киев. Анонсировать визит заранее не будут из соображений безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание NewsMaker.

Во время эфира местной передачи, Санду заявила, что визит в Киев входит в ее планы.

"Есть это в планах. Но подробности я расскажу, когда мы подтвердим все моменты", - заявила президент.

Спикер Зеленского Сергей Никифоров, отвечая на вопрос издания отметил, что визиты в Украину не анонсируются заранее из соображений безопасности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно с визитом в Киев прибыл премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля.

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