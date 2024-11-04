Санду перемагає. Які результати виборів у Молдові та як реагує світ

Вибори у Молдові

Таким чином, Санду здобула перемогу у другому турі президентських виборів у Молдові. Після підрахунку майже 100% бюлетенів вона набрала 55,41% голосів, а її суперник - ексгенпрокурор Молдови Олександр Стояногло, який представляє опозиційну проросійську "Партію соціалістів", набрав 44,59% голосів.

Отже, перевага Санду над Стояногло склала понад 181 730 голосів. Явка виборців перевищила 54%, що вище, ніж у першому турі, а також вище, ніж у другому турі президентських виборів 2020 року.

Фото: результати президентських виборів у Молдові (скріншот сайту ЦВК Молдови)

Зазначимо, що перший тур виборів у Молдові пройшов 20 жовтня, під час якого чинна президентка також перемогла, набравши 42,49% голосів, натомість Стояногло здобув підтримку 25,9% виборців.

Паралельно цьому проходив і референдум щодо потенційної подальшої інтеграції Молдови з Євросоюзом. І лише після підрахунку голосів діаспори на закордонних дільницях шальки терезів схились до 50,38% - за вступ до ЄС.

Важливим є те, що втручання Москви у хід виборів в Молдові, більшість громадян проголосували за європейське майбутнє. Радник президента Молдови з національної безпеки Станіслав Секрієру звинуватив Росію в "масовому втручанні" у процес голосування, аби спотворити результат.

Так, офіційний Кишинів повідомляв про організоване підвезення виборців до дільниць, фейкові "мінування" дільниць (зокрема за кордоном) та підкуп виборців. Втім, у Кремлі всі звинувачення у свій бік традиційно відкидають.

Однак російське втручання зазнало поразки. Адже, як пише Bloomberg, переобрання Санду стало перевіркою стійкості проєвропейських настроїв на східному кордоні Європи.

Реакція Санду

Сама президент Молдови вже оголосила про перемогу на виборах звернулася до співгромадян після своєї перемоги й заявила, що хоче бути президенткою для всіх - включно з тими, хто за неї не голосував.

Вона зазначила, що "Молдова перемогла", а громадяни країни "виклали урок демократії, гідний того, щоб його вписали в підручники історії".

"Молдова зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи: брудні гроші, незаконний підкуп голосів, втручання у виборчі процеси з боку злочинних угруповань, поширення ненависті та страху в нашому суспільстві. Але наш народ об'єднався і громадяни перемогли", - сказала вона.

Як пишуть ЗМІ, президент Молдови також звернулася до виборців російською мовою.

"Дорогі молдавани, я вдячна кожному з вас, хто прийшов на вибори. Я почула ваш голос: і тих, хто підтримав мене, і тих, хто проголосував за Стояногло. Я зобов'язуюсь бути президентом для вас усіх. У нашому виборі гідного майбутнього ніхто не програє...Нам потрібне об'єднання суспільства", - підкреслила Санду.

Хто вже привітав Санду

Європейські лідери вже вітають Санду з перемогою у другому турі. Серед них - голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Потрібна рідкісна сила, щоб подолати труднощі, з якими ви зіткнулися на цих виборах. Я сподіваюся на продовження роботи з вами в ім'я європейського майбутнього для Молдови та її народу", - додала фон дер Ляєн.

Своєю чергою голова Європарламенту Роберта Мецола наголосила, що Санду "очолила рух за демократію, верховенство права та європейське майбутнє".

"Вона продемонструвала надзвичайну мужність і лідерські якості, відстоюючи інтереси свого народу. Європа і надалі підтримуватиме Молдову на цьому шляху", - заявила Мецола.

З перемогою привітав Санду і президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, "демократія взяла гору над усіма втручаннями й маневрами".

Прем'єр-міністр Польщі вітаючи президентку Молдови з переобранням, акцентував, що вона змогла здобути перемогу проти "фаворита Москви", попри "агресивне і масштабне втручання Росії в президентські вибори".

Як зауважив глава уряду Румунії Марчел Чолаку, перемога проєвропейської президентки - "ясний доказ волі народу Молдови захищати демократію і забезпечити собі шлях до вступу в ЄС".

Президент Володимир Зеленський також долучився до привітань. Він наголосив, що "Україна підтримує європейський вибір народу Молдови та готова працювати разом для зміцнення партнерства".

"Молдавани зробили чіткий вибір - вони обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності. Лише справжня безпека та мирна об’єднана Європа можуть гарантувати кожній людині та кожній родині впевненість у тому, щоб з надією та впевненістю зустріти завтрашній день", - додав Зеленський.