Санду побеждает. Какие результаты выборов в Молдове и как реагирует мир

Выборы в Молдове

Таким образом, Санду одержала победу во втором туре президентских выборов в Молдове. После подсчета почти 100% бюллетеней она набрала… голосов, а ее соперник – эксгенпрокурор Молдовы Александр Стояногло, представляющий оппозиционную пророссийскую "Партию социалистов", набрал… голосов.

Итак, преимущество Санды над Стояногло составило более 181 730 голосов. Явка избирателей превысила 54%, что выше, чем в первом туре, а также выше, чем во втором туре президентских выборов 2020 года.

Фото: результаты президентских выборов в Молдове (скриншот сайта ЦИК Молдовы)

Отметим, что первый тур выборов в Молдове прошел 20 октября, во время которого действующая президент также победила, набрав 42,49% голосов, а Стояногло получил поддержку 25,9% избирателей.

Параллельно этому проходил и референдум по потенциальной дальнейшей интеграции Молдовы с Евросоюзом. И только после подсчета голосов диаспоры на заграничных участках чаши весов склонились до 50,38% - за вступление в ЕС.

Важно то, что несмотря на вмешательство Москвы в ход выборов в Молдове, большинство граждан проголосовали за европейское будущее. Советник президента Молдовы по национальной безопасности Станислав Секриер обвинил Россию в "массовом вмешательстве" в процесс голосования, чтобы исказить результат.

Так, официальный Кишинев сообщал об организованном подвозе избирателей на участки, фейковом "минировании" участков (в том числе за рубежом) и подкупе избирателей. Впрочем, в Кремле все обвинения в свою сторону традиционно отвергают.

Однако, российское вмешательство потерпело поражение. Ведь, как пишет Bloomberg, переизбрание Санд стало проверкой устойчивости проевропейских настроений на восточной границе Европы.

Реакция Санду

Сама президент Молдовы уже объявила о победе на выборах, обратилась к согражданам после своей победы и заявила, что хочет быть президентом для всех - включая тех, кто за нее не голосовал.

Она отметила, что "Молдова победила", а граждане страны "преподали урок демократии, достойный того, чтобы его вписали в учебники истории".

"Молдова подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы: грязные деньги, незаконный подкуп голосов, вмешательство в избирательные процессы со стороны преступных группировок, распространение ненависти и страха в нашем обществе. Но наш народ объединился и граждане победили", - сказала она.

Как пишут СМИ, президент Молдовы также обратилась к избирателям на русском языке.

"Дорогие молдаване, я благодарна каждому из вас, кто пришел на выборы. Я услышала ваш голос: и тех, кто поддержал меня, и тех, кто проголосовал за Стояногло. Я обязуюсь быть президентом для вас всех. В нашем выборе достойного будущего никто не проиграет...Нам нужно объединение общества", - подчеркнула Санду.

Кто уже поздравил Санду

Европейские лидеры уже поздравляют Санду с победой во втором туре. Среди них - глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Нужна редкая сила, чтобы справиться с трудностями, с которыми вы столкнулись на этих выборах. Я надеюсь на продолжение работы с вами во имя европейского будущего для Молдовы и ее народа", - добавила фон дер Ляен.

В свою очередь глава Европарламента Роберта Мецола подчеркнула, что Санду "возглавила движение за демократию, верховенство права и европейское будущее".

"Она продемонстрировала чрезвычайное мужество и лидерские качества, отстаивая интересы своего народа. Европа и дальше будет поддерживать Молдову на этом пути", - заявила Мецола.

С победой поздравил Санду и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, "демократия возобладала над всеми вмешательствами и маневрами".

Премьер-министр Польши поздравляя президента Молдовы с переизбранием, акцентировал, что она смогла одержать победу против "фаворита Москвы", несмотря на "агрессивное и масштабное вмешательство России в президентские выборы".

Как отметил глава правительства Румынии Марчел Чолаку, победа проевропейской президентки - "ясное доказательство свободы народа Молдовы защищать демократию и обеспечить себе путь к вступлению в ЕС".

Президент Владимир Зеленский также присоединился к поздравлениям. Он подчеркнул, что "Украина поддерживает европейский выбор народа Молдовы и готова работать вместе для укрепления партнерства".

"Молдаване сделали четкий выбор - они выбрали путь к экономическому росту и социальной стабильности. Только настоящая безопасность и мирная объединенная Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье уверенность в том, чтобы с надеждой и уверенностью встретить завтрашний день", - добавил Зеленский.