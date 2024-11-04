Санду побеждает. Какие результаты выборов в Молдове и как реагирует мир

Действующая проевропейская глава Молдовы Мая Санду побеждает на президентских выборах. Она одерживает победу над своим оппонентом Александром Стояногло, которого называют симпатиком РФ.
Больше о выборах в Молдове и как реагирует мир на переизбрание Санду - в материале РБК-Украина ниже.
Таким образом, Санду одержала победу во втором туре президентских выборов в Молдове. После подсчета почти 100% бюллетеней она набрала… голосов, а ее соперник – эксгенпрокурор Молдовы Александр Стояногло, представляющий оппозиционную пророссийскую "Партию социалистов", набрал… голосов.
Итак, преимущество Санды над Стояногло составило более 181 730 голосов. Явка избирателей превысила 54%, что выше, чем в первом туре, а также выше, чем во втором туре президентских выборов 2020 года.
Фото: результаты президентских выборов в Молдове (скриншот сайта ЦИК Молдовы)
Отметим, что первый тур выборов в Молдове прошел 20 октября, во время которого действующая президент также победила, набрав 42,49% голосов, а Стояногло получил поддержку 25,9% избирателей.
Параллельно этому проходил и референдум по потенциальной дальнейшей интеграции Молдовы с Евросоюзом. И только после подсчета голосов диаспоры на заграничных участках чаши весов склонились до 50,38% - за вступление в ЕС.
Важно то, что несмотря на вмешательство Москвы в ход выборов в Молдове, большинство граждан проголосовали за европейское будущее. Советник президента Молдовы по национальной безопасности Станислав Секриер обвинил Россию в "массовом вмешательстве" в процесс голосования, чтобы исказить результат.
Так, официальный Кишинев сообщал об организованном подвозе избирателей на участки, фейковом "минировании" участков (в том числе за рубежом) и подкупе избирателей. Впрочем, в Кремле все обвинения в свою сторону традиционно отвергают.
Однако, российское вмешательство потерпело поражение. Ведь, как пишет Bloomberg, переизбрание Санд стало проверкой устойчивости проевропейских настроений на восточной границе Европы.
Сама президент Молдовы уже объявила о победе на выборах, обратилась к согражданам после своей победы и заявила, что хочет быть президентом для всех - включая тех, кто за нее не голосовал.
Она отметила, что "Молдова победила", а граждане страны "преподали урок демократии, достойный того, чтобы его вписали в учебники истории".
"Молдова подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы: грязные деньги, незаконный подкуп голосов, вмешательство в избирательные процессы со стороны преступных группировок, распространение ненависти и страха в нашем обществе. Но наш народ объединился и граждане победили", - сказала она.
Как пишут СМИ, президент Молдовы также обратилась к избирателям на русском языке.
"Дорогие молдаване, я благодарна каждому из вас, кто пришел на выборы. Я услышала ваш голос: и тех, кто поддержал меня, и тех, кто проголосовал за Стояногло. Я обязуюсь быть президентом для вас всех. В нашем выборе достойного будущего никто не проиграет...Нам нужно объединение общества", - подчеркнула Санду.
Европейские лидеры уже поздравляют Санду с победой во втором туре. Среди них - глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
"Нужна редкая сила, чтобы справиться с трудностями, с которыми вы столкнулись на этих выборах. Я надеюсь на продолжение работы с вами во имя европейского будущего для Молдовы и ее народа", - добавила фон дер Ляен.
В свою очередь глава Европарламента Роберта Мецола подчеркнула, что Санду "возглавила движение за демократию, верховенство права и европейское будущее".
"Она продемонстрировала чрезвычайное мужество и лидерские качества, отстаивая интересы своего народа. Европа и дальше будет поддерживать Молдову на этом пути", - заявила Мецола.
С победой поздравил Санду и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, "демократия возобладала над всеми вмешательствами и маневрами".
Премьер-министр Польши поздравляя президента Молдовы с переизбранием, акцентировал, что она смогла одержать победу против "фаворита Москвы", несмотря на "агрессивное и масштабное вмешательство России в президентские выборы".
Как отметил глава правительства Румынии Марчел Чолаку, победа проевропейской президентки - "ясное доказательство свободы народа Молдовы защищать демократию и обеспечить себе путь к вступлению в ЕС".
Президент Владимир Зеленский также присоединился к поздравлениям. Он подчеркнул, что "Украина поддерживает европейский выбор народа Молдовы и готова работать вместе для укрепления партнерства".
"Молдаване сделали четкий выбор - они выбрали путь к экономическому росту и социальной стабильности. Только настоящая безопасность и мирная объединенная Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье уверенность в том, чтобы с надеждой и уверенностью встретить завтрашний день", - добавил Зеленский.
При подготовке материала использовались ЦИК Молдовы, издание Newsmaker, Bloomberg. Facebook-страница президента Молдовы Маи Санду, а также заявления лидеров европейских стран.
Подробно о том, как проходили выборы и референдум и что это значит для Молдовы - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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