На виборах у Молдові підраховано 98,6% протоколів: штаб Санду вже святкує перемогу
У Молдові 3 листопада відбувся другий тур виборів президента. За попередніми даними після підрахунку 98,6% протоколів, перемогу здобуває чинний президент Майя Санду, яка випереджає конкурента від Партії соціалістів Олександра Стояногло приблизно на 10%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker .
Санду вже на правах переможниці прокоментувала попередні результати виборів. Вона заявила, що "Молдова перемогла", а громадяни країни "дали урок демократії, гідний того, щоб його вписали в підручники історії".
"Молдова змогла показати свою волю і силу через голос кожного з нас. Ми довели, що об'єднавшись, ми можемо перемогти тих, хто хотів нас принизити. (…) Молдова зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи: брудні гроші, незаконний підкуп голосів, втручання у виборчі процеси з боку злочинних угруповань, поширення ненависті та страху у нашому суспільстві. Але наш народ об'єднався, і громадяни перемогли", - заявила президент.
Майя Санду також звернулася до виборців російською мовою: "Дорогі молдавани, я вдячна кожному з вас, хто прийшов на вибори. Я почула ваш голос: і тих, хто підтримав мене, і тих, хто проголосував за пана Стояногло. Я зобов'язуюсь бути президентом для вас усіх. У нашому виборі гідного майбутнього ніхто не програє. Нам необхідне об'єднання суспільства".
Нагадаємо, 3 листопада у Молдові відбувся другий тур виборів президента, оскільки Майю Санду підтримали 42,45% виборців замість необхідних мінімальних 50% для перемоги у першому турі.
Напередодні другого туру виборів громадяни Молдови почали масово отримувати анонімні повідомлення з погрозами вбивством.
Протягом усього дня 3 листопада, поки ЦВК рахувала голоси всередині Молдови, у гонці лідирував Стояногло. Ситуація почала змінюватись після того, як стартував підрахунок голосів на виборчих дільницях за кордоном.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.