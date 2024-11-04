На виборах у Молдові підраховано 98,6% протоколів: штаб Санду вже святкує перемогу

У Молдові 3 листопада відбувся другий тур виборів президента. За попередніми даними після підрахунку 98,6% протоколів, перемогу здобуває чинний президент Майя Санду, яка випереджає конкурента від Партії соціалістів Олександра Стояногло приблизно на 10%.

Санду вже на правах переможниці прокоментувала попередні результати виборів. Вона заявила, що "Молдова перемогла", а громадяни країни "дали урок демократії, гідний того, щоб його вписали в підручники історії".

"Молдова змогла показати свою волю і силу через голос кожного з нас. Ми довели, що об'єднавшись, ми можемо перемогти тих, хто хотів нас принизити. (…) Молдова зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи: брудні гроші, незаконний підкуп голосів, втручання у виборчі процеси з боку злочинних угруповань, поширення ненависті та страху у нашому суспільстві. Але наш народ об'єднався, і громадяни перемогли", - заявила президент.

Майя Санду також звернулася до виборців російською мовою: "Дорогі молдавани, я вдячна кожному з вас, хто прийшов на вибори. Я почула ваш голос: і тих, хто підтримав мене, і тих, хто проголосував за пана Стояногло. Я зобов'язуюсь бути президентом для вас усіх. У нашому виборі гідного майбутнього ніхто не програє. Нам необхідне об'єднання суспільства".