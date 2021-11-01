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Санду объяснила свое участие в Крымской платформе и отказ от саммита СНГ

Автор: Артур Родивилов

Президент Молдовы подтвердила поддержку Украины своим участием в Крымской платформе. При этом Майя Санду отказалась от последних саммитов СНГ и ЕАЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

Она подчеркнула, что позиция Молдовы по Украине не изменилась.

"Мое присутствие на Крымской платформе - это дополнительное подтверждение приверженности Молдовы принципу территориальной целостности, независимости государства Украина. Наша позиция здесь не изменилась: мы уважаем территориальную целостность Украины, и это взаимно", - сказала Санду.

Она объяснила, что на саммите СНГ присутствовала премьер-министр Гаврилица, потому что темы, которые обсуждались, являются прерогативой правительства Молдовы.

"Нам важен прагматичный диалог в этом формате (СНГ - ред.), что у нас открытая внешняя политика и что нам очень интересна эта платформа, потому что дает возможность продвижения наших экономических торговых отношений со странами-членами СНГ. Почему она участвовала? Потому что у правительства самые большие прерогативы в торгово-экономических отношениях. Здесь у правительства больше прерогатив, чем у меня", - сказала Санду.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Республики Молдова Маей Санду. Он заверил, что Украина готова и дальше помогать Молдове.

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Молдова