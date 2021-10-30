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Зеленский провел разговор с Санду: Украина готова дальше помогать Молдове в энергобезопасности

Новина українською →
Суббота 30 октября 2021 23:03
Зеленский провел разговор с Санду: Украина готова дальше помогать Молдове в энергобезопасности Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Республики Молдова Маей Санду. Он заверил, что Украина готова и дальше помогать Молдове в обеспечении ее энергобезопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Президент Молдовы поблагодарила президента Украины за своевременную и скорую помощь во время энергетического кризиса, который возник в Молдове, в частности, за поставку Украиной газа и электроэнергии.

Лидеры стран обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в сфере энергетики.

Зеленский отметил готовность Украины и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей. С этой целью стороны договорились о проведении в ближайшее время в Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран.

Президенты Украины и Молдовы также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в частности, по прогрессу в реализации проекта строительства мостового перехода через Днестр.

Зеленский обсудил с Маей Санду вопросы взаимодействия в сфере европейской интеграции, отметив необходимость обеспечения максимально результативного саммита инициативы "Восточное партнерство", который состоится в декабре этого года.

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Владимир Зеленский Молдова Офис президента
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