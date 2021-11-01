Санду пояснила свою участь у Кримській платформі і відмову від саміту СНД

Вона підкреслила, що позиція Молдови щодо України не змінилася.

"Моя присутність на Кримській платформі - це додаткове підтвердження прихильності Молдови принципу територіальної цілісності, незалежності держави Україна. Наша позиція тут не змінилася: ми поважаємо територіальну цілісність України, і це взаємно", - сказала Санду.

Вона пояснила, що на саміті СНД була присутня прем'єр-міністр Гаврилиця, тому що теми, які обговорювалися, є прерогативою уряду Молдови.

"Нам важливий прагматичний діалог у цьому форматі (СНД - ред.), що у нас відкрита зовнішня політика і що нам дуже цікава ця платформа, тому що дає можливість просування наших економічних торговельних відносин з країнами-членами СНД. Чому вона брала участь? Тому що в уряду найбільші прерогативи в торговельно-економічних відносинах. Тут в уряду більше прерогатив, ніж у мене", - сказала Санду.