Санду звинуватили в бездіяльності при викраденні Чауса. Вона пригрозила судом

Президент Молдови Майя Санду пригрозила судом молдавським депутатам, які звинуватили її в бездіяльності в інциденті з викраденням колишнього українського судді Миколи Чауса . Вона підкреслила, що не має до цього ніякого відношення.

"Мені шкода, що державні установи не змогли вчасно дізнатися про це захоплення і попередити його. Я чула цю брехню неодноразово. Звернуся до суду і нехай вони представлять докази, але їх не буде, оскільки я не маю до цього ніякого відношення", - зазначила вона.

До цього депутати Партії соціалістів Адріан Лебединський і Григорій Новак публічно на брифінгу звинуватили її в бездіяльності, а Службу інформації та безпеки - в спробі знищити докази у справі про викрадення Чауса.