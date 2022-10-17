Санду обіцяє "захисні заходи", якщо РФ зазіхне на суверенітет Молдови
Молдова вживе захисних заходів, якщо Росія спробує порушити її суверенітет та незалежність.
Про це заявила президент країни Майя Санду, передає РБК-Україна з посиланням на Point.
Санду зазначила, що державні органи несуть відповідальність за безпеку країни з перших днів початку війни в Україні.
Також, говорячи про безпеку країни, президент розповіла, що Молдова запросила підтримку міжнародних партнерів.
"Безпека наших громадян - один з найважливіших заходів, які вживає наша влада з перших днів війни... Я хочу, щоб ви знали, що безпека людей для нас найважливіша. Але якщо якимось чином Росія наважиться посягнути на безпеку чи суверенітет Республіки Молдова, то ми вживемо всіх захисних заходів", - сказала Санду.
Крім того, вона повідомила, що спецоргани країни наразі додатково перевіряють усіх громадян РФ, які приїжджають до республіки, щоб контролювати ситуацію у сфері безпеки.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що три російські ракети, які були випущені Україною, пролетіли над Молдовою.
У Кишиневі у свою чергу заявили, що запуск Росією ракет над Молдовою є порушенням суверенітету країни і суперечить міжнародному праву.
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