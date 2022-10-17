Санду обещает "защитные меры", если РФ посягнет на суверенитет Молдовы

Молдова примет защитные меры, если Россия попытается нарушить ее суверенитет и независимость.

Об этом заявила президент страны Майя Санду, передает РБК-Украина со ссылкой на Point .

Санду отметила, что государственные органы несут ответственность за обеспечение безопасности страны с первых дней начала войны в Украине.

Также, говоря о безопасности страны, президент рассказала, что Молдова запросила поддержку международных партнеров.

"Безопасность наших граждан - одна из важнейших мер, принимаемых нашими властями с первых дней войны... Я хочу, чтобы вы знали, что безопасность людей для нас важнее всего. Но если каким-то образом Россия осмелится посягнуть на безопасность или суверенитет Республики Молдова, то мы примем все защитные меры", - сказала Санду.

Кроме того, она сообщила, что спецорганы страны сейчас дополнительно проверяют всех граждан РФ, которые приезжают в республику, чтобы контролировать ситуацию в сфере безопасности.