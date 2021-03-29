Санду намерена через Конституционный суд подтвердить свое право распустить парламент

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что подготовила обращение в Конституционный суд для подтверждения своего права распустить парламент и провести досрочные выборы. Она обвинила депутатов в бездействии и неспособности выбрать правительство.
Об этом Майя Санду объявила в ходе брифинга, передает интернет-издание NewsMaker.
"Если Конституционный суд согласится, что есть условия для роспуска, то я распущу парламент, и мы предстанем перед судом граждан", - заявила Санду.
Она отметила, что с момента отставки предыдущего правительства прошло три месяца, и за это время депутаты могли выбрать новый кабинет министров и заняться неотложными делами страны.
"Но они не делают ничего, чтобы помочь людям, коррупционные схемы продолжают процветать, цены растут, закупка вакцин запаздывает", - добавила глава государства.
По ее словам, сейчас депутаты пытаются убедить граждан, что они действуют в их интересах, но парламентарии блокируют все проекты внешней помощи и защищают коррумпированные группы.
"Они не ищут решения для граждан, они спасают только себя", - резюмировала Санду.
Напомним, ранее Санду провела консультации с депутатами для роспуска парламента. Причиной стало несостоявшееся голосование за правительство Игоря Гросу. Представители "Партии социалистов" экс-президента Игоря Додона и их союзники из "Шор" и "Петру Молдова" покинули зал заседаний, тем самым лишив парламент кворума.