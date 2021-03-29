Санду має намір через Конституційний суд підтвердити своє право розпустити парламент

"Якщо Конституційний суд погодиться, що є умови для розпуску, то я розпущу парламент, і ми постанемо перед судом громадян", - заявила Санду.

Вона зазначила, що з моменту відставки попереднього уряду минуло три місяці, і за цей час депутати могли вибрати новий кабінет міністрів і зайнятися нагальними справами країни.

"Але вони не роблять нічого, щоб допомогти людям, корупційні схеми продовжують процвітати, ціни ростуть, закупівля вакцин запізнюється", - додала глава держави.

За її словами, зараз депутати намагаються переконати громадян, що вони діють в їх інтересах, але парламентарії блокують всі проекти зовнішньої допомоги та захищають корумповані групи.

"Вони не шукають рішення для громадян, вони рятують тільки себе", - резюмувала Санду.