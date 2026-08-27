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Санду вручила Зеленскому высшую государственную награду Молдовы

20:32 27.08.2026 Чт
1 мин
Президента Украины наградили за весомый вклад в защиту мира и свободы
aimg Валерий Ульяненко
Санду вручила Зеленскому высшую государственную награду Молдовы Фото: Владимир Зеленский и Мая Санду (president.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент Молдовы Мая Санду вручила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому высшую государственную награду страны - орден Республики.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Санду заявила во время совместной с Зеленским и президентом Румынии Никушором Даном пресс-конференции.

Глава государства получил орден Республики за весомый вклад в защиту мира и свобод на европейском континенте.

Санду подчеркнула, что эта награда "является признанием смелости всего украинского народа, который сдерживает агрессию РФ".

Президент Молдовы также подчеркнула, что именно благодаря борьбе Украины на востоке ее страна сейчас имеет возможность жить в безопасности и мире.

Отметим, глава государства прибыл 27 августа с визитом в Кишинев. В столице Молдовы он участвует в праздновании 35-летия Дня независимости страны и проводит ряд переговоров.

Президент заявлял, что Украина и Молдова работают "над тем, чтобы гарантировать больше общих безопасных, энергетических и инфраструктурных возможностей".

Напомним, в ночь на 27 августа несколько неизвестных дронов нарушили воздушное пространство Молдовы. Это произошло уже после завершения массированной российской атаки на Украину.

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