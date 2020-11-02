ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Санду набирает больше голосов чем Додон на президентских выборах в Молдове

Автор: РБК-Украина

По итогам обработки 98,27% протоколов экс-премьер Молдавии Майя Санду набирает 34,62% голосов на выборах президента Молдовы. Действующий глава государства Игорь Додон набрал 33,91%.

Об этом говориться на сайте ЦИК страны.

Ренато Усатый из "Нашей партии" набрал 16,9% голосов, кандидат от партии Шор Виолета Иванова - 6,72%. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

Центризбирком обработал протоколы со всех участков, ожидаются результаты голосования в США и Канаде.

Самые читаемые новости

Напомним, по итогам обработки 90% протоколов с избирательных участков Игорь Додон набрал 35,85%, Санду - 32,08%.

Напомним, молдавский Центризбирком признал выборы президента состоявшимися.

Добавим, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прогнозировал, что Россия может ввести войска на территорию Беларуси после проведения президентских выборов в Молдове. Результат молдавских выборов будет влиять на дальнейшие шаги Москвы.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Молдова