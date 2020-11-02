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Санду набирає більше голосів ніж Додон на президентських виборах у Молдові

Автор: РБК-Україна

За підсумками обробки 98,27% протоколів експрем'єр Молдови Майя Санду набирає 34,62% голосів на виборах президента. Чинний глава держави Ігор Додон набрав 33,91%.

Про це сказано на сайті ЦВК країни.

Ренато Усатий з "Нашої партії" набрав 16,9% голосів, кандидат від партії Шор Віолета Іванова - 6,72%. Інші кандидати набрали менш як 5% голосів.

Центрвиборчком опрацював протоколи з усіх дільниць, очікуються результати голосування в США і Канаді.

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Нагадаємо, за підсумками опрацювання 90% протоколів з виборчих дільниць Ігор Додон набрав 35,85%, Санду - 32,08%.

Нагадаємо, молдавський Центрвиборчком визнав вибори президента такими, що відбулися.

Додамо, секретар РНБО України Олексій Данилов прогнозував, що Росія може ввести війська на територію Білорусі після проведення президентських виборів у Молдові. Результат молдавських виборів буде впливати на подальші кроки Москви.

Прогноз погоди
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