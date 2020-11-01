ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ЦИК Молдовы признал президентские выборы состоявшимися

Воскресенье 01 ноября 2020 17:49
ЦИК Молдовы признал президентские выборы состоявшимися
Фото: флаг Молдовы (newsmaker.md)
Автор: Александр Белоус

На выборах в Молдове проголосовали треть избирателей

Центральная избирательная комиссия Молдовы признала состоявшимися президентские выборы в республике. По данным ЦИК, явка на выборах превысила 33,33%.

Об этом говорится в сообщении ЦИК Молдовы.

"Сегодняшние президентские выборы можно считать действительными", - отмечается в сообщении.

По данным ЦИК на 17:20 по киевскому времени в голосовании в Молдове приняли участие 1 млн 50 тысяч человек, что составляет 37% от числа избирателей.

Как сообщало РБК-Украина, в воскресенье, 1 ноября, в Молдове началось голосование на выборах президента. В гонке участвуют восемь кандидатов, но наилучшие шансы имеют пророссийский президент Игорь Додон и прозападный экс-премьер Майя Санду.

На выборы также идут мэр города Бельцы, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, бывший руководитель Либерал-демократической партии Тудор Делиу, Виолетта Иванова, поддержанная партией "Шор", лидер Партии национального единства Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ от блока Unirea.

Согласно опросу Ассоциации социологов Vox Populi за октябрь, нынешнего президента готовы поддержать 42,9% жителей Молдовы, а Санду - 24,3%. Таким образом, возможно проведение второго тура.

Напомним, ранее Молдова на месяц ограничила движение в пункте пропуска с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире выборыМолдоваПрезидент

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь