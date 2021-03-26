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Санду готовится к роспуску парламента Молдовы

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Молдовы Майя Санду пригласила парламентские фракции на консультации о роспуске парламента. Обсуждение роспуска парламента пройдет в связи с несостоявшимся голосованием за правительство Игоря Гросу.

Об этом сообщает NewsMaker.

Консультации пройдут в пятницу, 26 марта.

Накануне 25 марта депутаты "Партии социалистов" бывшего президента Игоря Додона и их союзники представители "Шор" и "Петру Молдова" ушли из заседания парламента, где должен был представить свою программу Игорь Гросу. Из-за этого на заседании не было кворума, поэтому оно не состоялось.

Таким образом, это стало второй провальной попыткой парламента утвердить правительство.

Напомним, ранее парламент Молдовы не поддержал назначение нового правительства во главе с Натальей Гаврилицей. За ее кандидатуру не проголосовал ни один депутат.

Отметим, с нового года обязанности премьера Молдовы выполняет Аурелиу Чокой.

На прошлой неделе Санду предложила нового кандидата на пост премьер-министра Игоря Гросу. При этом в Молдове ожидали, что парламент может не поддержать Гросу, а Санду сообщала, что 70% жителей страны поддерживаю досрочные парламентские выборы.

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Новости Украины ПарламентМолдоваМайя Санду
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