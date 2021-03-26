Санду готується до розпуску парламенту Молдови

Президент Молдови Майя Санду запросила парламентські фракції на консультації про розпуск парламенту. Обговорення розпуску парламенту пройде у зв'язку з не відбувся голосуванням за уряд Ігоря Гросу .

Напередодні 25 березня депутати "Партії соціалістів" колишнього президента Ігоря Додона і їх союзники представники "Шор" і "Петру Молдова" пішли з засідання парламенту, де повинен був представити свою програму Ігор Гросу. З-за цього на засіданні не було кворуму, тому воно не відбулося.

Нагадаємо, раніше парламент Молдови не підтримав призначення нового уряду на чолі з Наталією Гаврилицей. За її кандидатуру не проголосував жоден депутат.

Зазначимо, з нового року обов'язки прем'єра Молдови виконує Ауреліо Чокой.

минулого тижня Санду запропонувала нового кандидата на посаду прем'єр-міністра Ігоря Гросу. При цьому в Молдові очікували, що парламент може не підтримати Гросу, а Санду повідомляла, що 70% жителів країни підтримую дострокові парламентські вибори.