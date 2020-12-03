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Санду анонсировала акцию протеста за роспуск парламента Молдовы

Автор: Дмитрий Левицкий

Избранный президент Молдовы Майя Санду анонсировала акцию протеста в воскресенье, 6 декабря. Санду требует роспуска парламента после его сегодняшних решений.

Об этом шла речь на сегодняшнем брифинге Санду в Кишиневе, который транслировался в Facebook.

Санду призвала своих сторонников прийти в воскресенье на площадь Великого национального собрания, чтобы потребовать проведения внеочередных парламентских выборов.

"То, что сегодня произошло в парламенте доказывает, что там собралась группа преступников. Этот парламент должен быть распущен. В воскресенье мы выйдем на площадь Великого национального собрания, чтобы рассказать им, что думает народ", - подчеркнула она.

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Санду отметила, что завтра депутаты от "Действия и солидарности" обратятся в Конституционный суд Молдавии с просьбой отменить сегодняшние скандальные решения парламента.

"Этот парламент должен уйти. Это правительство должно уйти. Из-за них мы находимся на краю пропасти. Люди хотят досрочных выборов, мы будем делать то, чего хотят люди", - заявила будущий президент.

Напомним, сегодня парламент Молдавии урезал полномочия президента, подчинив себе Службу информации и безопасности. Санду назвала это решение попыткой захвата власти.

Позже депутаты молдавского парламента поддержали в первом чтении законопроект о статусе русского языка в стране и возвращении на телевидение программ из России.

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Новости Украины протестМолдоваМайя Санду