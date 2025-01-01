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У санаторії на Прикарпатті спалахнула пожежа: евакуювали понад 100 осіб

Фото: у санаторії у Ворохті спалахнула пожежа (facebook.com/dsns.if)
Автор: Наталія Юрченко

У курортній Ворохті Івано-Франківської області сталася пожежа у санаторії. З будівлі евакуювала понад 100 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Івано-Франківської області в Facebook.

Сьогодні, 1 січня, о 08:01 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в будівлі санаторію, розташованого в селищі Ворохта Надвірнянського району.

Рятувальники з'ясували, що горіла покрівля чотириповерхової будівлі. Вогонь охопив близько 150 квадратних метрів. Бійці ДСНС та адміністрація санаторію евакуювали 102 особи, серед яких 10 дітей і 7 працівників санаторію. Усіх евакуйованих розмістили в сусідньому корпусі.

О 09:43 рятувальники повністю ліквідували пожежу у санаторії. На місці події працювали 52 рятувальники та 14 одиниць спеціалізованої техніки.

Внаслідок пожежі постраждалих немає. Причина виникнення вогню наразі встановлюється.

 

Фото: у Ворохті горів санаторій (facebook.com/dsns.if)

Як ми повідомляли, під Києвом у новорічну ніч спалахнула пожежа. Рятувальники повідомили про загибель двох осіб.

Також, як відомо, росіяни у новорічну ніч запускали по Україні дрони. У Києві впали уламки, це призвело до пожеж та руйнувань. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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ДСНСІвано-Франківська областьПожежа