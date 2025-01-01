В санатории на Прикарпатье вспыхнул пожар: эвакуировали более 100 человек

Сегодня, 1 января, в 08:01 к спасателям поступило сообщение о пожаре в здании санатория, расположенного в поселке Ворохта Надворнянского района.

Спасатели выяснили, что горела крыша четырехэтажного здания. Огонь охватил около 150 квадратных метров. Бойцы ГСЧС и администрация санатория эвакуировали 102 человека, среди которых 10 детей и 7 работников санатория. Всех эвакуированных разместили в соседнем корпусе.

В 09:43 спасатели полностью ликвидировали пожар в санатории. На месте происшествия работали 52 спасателя и 14 единиц специализированной техники.

В результате пожара пострадавших нет. Причина возникновения огня сейчас устанавливается.

Фото: в Ворохте горел санаторий (facebook.com/dsns.if)