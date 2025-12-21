Сан-Франциско накрив блекаут: без світла залишилися 130 тисяч будинків

ЗМІ писали про відсутність електроенергії повідомляли також мешканці Андорри та прикордонних з Іспанією районів Франції. За останньою інформацією, подальші відключення були зафіксовані аж у Бельгії.

