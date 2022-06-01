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Самый титулованный клуб НХЛ определился с главным тренером на новый сезон

Фото: Мартен Сан-Луи (facebook.com/canadiensmtl)
Автор: Антон Федорцив

Олимпийский чемпион-2014 Мартен Сан-Луи получил постоянный контракт в "Монреаль Канадиенс". "Красные" стали худшей командой регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

46-летний специалист получил постоянную работу на арене "Белл-центр". Сан-Луи избавился от приставки и. о. и заключил с "Канадиенс" контракт до конца сезона 2024/25.

Канадец дебютировал на тренерском поприще в феврале. В должности коуча "Монреаля" он заменил Доминика Дюшарма, под руководством которого команда провалила первую часть сезона в НХЛ. С Сан-Луи во главе "Канадиенс" одержали 14 побед за 37 матчей и набрали более половины общего количества очков (32 из 55).

Однако спасти сезон 2021/22 для "Монреаля" уже было невозможно. Канадцы стали худшей командой лиги и получили первый номер драфта в недавней лотерее среди неудачников чемпионата.

Кто такой Мартен Сан-Луи

Бывший канадский хоккеист из Квебека. Карьеру в НХЛ начал в сезоне 1998/99 в составе "Калгари Флэймз". Дальше 12,5 сезонов отдал "Тампе", с которой завоевал Кубок Стэнли-2004 и 6 раз принял участие в Матче всех звезд. Завершил карьеру после сезона 2014/15 в свитере "Нью-Йорк Рейнджерс".

В составе сборной Канады Сан-Луи дважды стал вице-чемпионом мира (2008, 2009) и триумфовал на Олимпиаде в Сочи. Также взял с "кленовыми листками" Кубок мира-2004, а на ЧМ-2009 стал лучшим бомбардиром турнира.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" в 2017 году вывела из обращения 26-й номер, под которым ее цвета защищал Сан-Луи. Этот номер хоккеист выбрал в честь своего идола детства – Матса Неслунда – первого европейца в истории "Монреаль Канадиенс".

К слову, "Колорадо" повел в финальной серии Запада после голевой феерии с "Эдмонтоном".

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