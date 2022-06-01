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Найтитулованіший клуб НХЛ визначився з головним тренером на новий сезон

Фото: Мартен Сан-Луї (facebook.com/canadiensmtl)
Автор: Антон Федорців

Олімпійський чемпіон-2014 Мартен Сан-Луї отримав постійний контракт із "Монреаль Канадієнс". "Червоні" стали найгіршою командою регулярного сезону Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

46-річний фахівець отримав постійну роботу на арені "Белл-центр". Сан-Луї позбувся приставки в. о. та уклав із "Канадієнс" контракт до кінця сезону 2024/25.

Канадець дебютував на тренерській ниві в лютому. На посаді коуча "Монреаля" він замінив Домініка Дюшарма, під керівництвом якого команда провалила першу частину сезону в НХЛ. Натомість із Сан-Луї на чолі "Канадієнс" здобули 14 перемог за 37 матчів і набрали більше половини загальної кількості очок (32 із 55).

Проте, врятувати сезон 2021/22 для "Монреаля" вже було неможливо. Канадці стали найгіршою командою ліги та отримали перший номер драфту в недавній лотереї серед невдах чемпіонату.

Хто такий Мартен Сан-Луї

Колишній канадський хокеїст із Квебека. Кар'єру в НХЛ розпочав у сезоні 1998/99 у складі "Калгарі Флеймз". Далі 12,5 сезонів віддав "Тампі", з якою здобув Кубок Стенлі-2004 і 6 разів узяв участь у Матчі всіх зірок. Завершив кар'єру після сезону 2014/15 у светрі "Нью-Йорк Рейнджерс".

У складі збірної Канади Сан-Луї двічі став віце-чемпіоном світу (2008, 2009) і тріумфував на Олімпіаді в Сочі. Також здобув із "кленовими листками" Кубок світу-2004, а на ЧС-2009 став найкращим бомбардиром турніру.

"Тампа-Бей Лайтнінг" у 2017 році вивела з обігу 26-й номер, під яким її кольори захищав Сан-Луї. Цей номер хокеїст обрав на честь свого ідола дитинства – Матса Неслунда – першого європейця в історії "Монреаль Канадієнс".

До слова, "Колорадо" повів у фінальній серії Заходу після гольової феєрії з "Едмонтоном".

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