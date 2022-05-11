НХЛ провела драфт-лотерею среди неудачников сезона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Сильнейшая хоккейная лига планеты провела лотерею в ночь на 11 мая. В ней приняли участие 16 худших команд чемпионата в сезоне 2021/22.

Победителем розыгрыша стал "Монреаль". "Канадиенс", являющийся самым титулованным клубом НХЛ, стали худшей командой регулярного чемпионата, одержали всего 16 побед в 82-х матчах и заняли последнее место в Восточной конференции. "Монреаль" впервые с 1980 года будет выбирать новичка первым во время драфта.

Второй пик получили "Нью-Джерси Дэвилз". А третьим будет выбирать "Аризона Койотис". Первый раунд драфта-2022 запланирован на 7 июля в Монреале, а следующие шесть раундов состоятся 8 июля.