Самый теплый канун Нового года: в Британии температура воздуха достигла 15 градусов

В Великобритании синоптики отмечают самый теплый канун Нового года за всю историю наблюдений за погодой. В некоторых регионах температура воздуха достигла 15 градусов и выше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Морской курорт Колвин-Бэй на побережье Ирландского моря в Уэльсе установил предыдущий рекорд на 31 декабря 2011 года 14,8 градусов по Цельсию. Этот рекорд был свергнут в Райхилле в последний день 2021 года - температура воздуха в 11 утра достигла отметки 14,9 градусов.

Как отметило Метеорологическое бюро, в Конингсби в Линкольншире было зафиксировано максимальное значение 15,3 градусов и в течение всего дня температура воздуха продолжала повышаться. В конечном итоге вМеррифилде в Сомерсете зафиксировано значение 15,8 градусов.

"Сегодня самый теплый канун Нового года за всю историю наблюдений в Великобритании", - отметили синоптики.