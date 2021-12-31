Туман и гололедица. Какая погода в Киеве накануне Нового года: рекомендации водителям

В Киеве в ближайший час с удержанием до конца суток будет туман и гололедица. Опубликованы рекомендации водителям.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу КГГА .

Сегодня ожидается туман, видимость 200-500 м; на дорогах гололедица, местами гололед. Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает пешеходов быть осторожными, передвигаясь по городу, а водителей - по возможности воздержаться от поездок собственными авто.

Если же избежать поездки невозможно - быть максимально осмотрительными на дорогах.