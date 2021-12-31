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Туман и гололедица. Какая погода в Киеве накануне Нового года: рекомендации водителям

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Киев, Пятница 31 декабря 2021 10:59
Туман и гололедица. Какая погода в Киеве накануне Нового года: рекомендации водителям Фото: в Украине предупредили о тумане и гололедице (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве в ближайший час с удержанием до конца суток будет туман и гололедица. Опубликованы рекомендации водителям.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

Сегодня ожидается туман, видимость 200-500 м; на дорогах гололедица, местами гололед. Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает пешеходов быть осторожными, передвигаясь по городу, а водителей - по возможности воздержаться от поездок собственными авто.

Если же избежать поездки невозможно - быть максимально осмотрительными на дорогах.

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