Туман и гололедица. Какая погода в Киеве накануне Нового года: рекомендации водителям
Фото: в Украине предупредили о тумане и гололедице (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве в ближайший час с удержанием до конца суток будет туман и гололедица. Опубликованы рекомендации водителям.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.
Сегодня ожидается туман, видимость 200-500 м; на дорогах гололедица, местами гололед. Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает пешеходов быть осторожными, передвигаясь по городу, а водителей - по возможности воздержаться от поездок собственными авто.
Если же избежать поездки невозможно - быть максимально осмотрительными на дорогах.