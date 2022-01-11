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Самый старый футболист мира подписал контракт на следующий сезон

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Токио, Вторник 11 января 2022 15:04
Самый старый футболист мира подписал контракт на следующий сезон Фото: экс-форвард сборной Японии Кадзуеси Миура (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Экс-форвард сборной Японии Кадзуеси Миура в новом сезоне будет играть в четвертом дивизионе. Ему через месяц исполнится 55 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Тренирует Судзуку старший брат Кадзуеси - Ясутоси Миура.

В прошлом году Кадзуеси сыграл всего 4 матча в команде Йокагама, которая по итогам сезона вылетела во вторую лигу.

Несмотря на возраст, авторитетный, сайт Transfermarkt оценивает ветерана в 100 тысяч евро.

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