Самый старый футболист мира подписал контракт на следующий сезон
Фото: экс-форвард сборной Японии Кадзуеси Миура (GettyImages)
Экс-форвард сборной Японии Кадзуеси Миура в новом сезоне будет играть в четвертом дивизионе. Ему через месяц исполнится 55 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
Тренирует Судзуку старший брат Кадзуеси - Ясутоси Миура.
В прошлом году Кадзуеси сыграл всего 4 матча в команде Йокагама, которая по итогам сезона вылетела во вторую лигу.
Несмотря на возраст, авторитетный, сайт Transfermarkt оценивает ветерана в 100 тысяч евро.