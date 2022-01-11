Найстаріший футболіст світу підписав контракт на наступний сезон
Фото: екс-форвард збірної Японії Кадзуесі Міура (GettyImages)
Екс-форвард збірної Японії Кадзуесі Міура в новому сезоні гратиме в четвертому дивізіоні. Йому через місяць виповниться 55 років.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
Тренує Судзуку старший брат Кадзуесі - Ясутосі Міура.
Минулого року Кадзуесі зіграв всього 4 матчі в команді Йокагама, яка за підсумками сезону вилетіла до другої ліги.
Незважаючи на вік, авторитетний, сайт Transfermarkt оцінює ветерана в 100 тисяч євро.