ru ua
Вт, 11 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Найстаріший футболіст світу підписав контракт на наступний сезон

Новость на русском →
Токіо, Вівторок 11 січня 2022 15:04
Найстаріший футболіст світу підписав контракт на наступний сезон Фото: екс-форвард збірної Японії Кадзуесі Міура (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Екс-форвард збірної Японії Кадзуесі Міура в новому сезоні гратиме в четвертому дивізіоні. Йому через місяць виповниться 55 років.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Тренує Судзуку старший брат Кадзуесі - Ясутосі Міура.

Минулого року Кадзуесі зіграв всього 4 матчі в команді Йокагама, яка за підсумками сезону вилетіла до другої ліги.

Незважаючи на вік, авторитетний, сайт Transfermarkt оцінює ветерана в 100 тисяч євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія
NEWS
Вдарить мороз до -19. В Україну йде різке похолодання: де буде найхолодніше
Вдарить мороз до -19. В Україну йде різке похолодання: де буде найхолодніше
DAILY
Крок назустріч. Як Україна готується легалізувати канабіс і що може цьому завадити
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Крок назустріч. Як Україна готується легалізувати канабіс і що може цьому завадити