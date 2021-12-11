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Самые серьезные торнадо в истории штата: в Кентукки из-за непогоды погибли более 50 человек

Автор: Сергей Пышкин

Штат Кентукки США серьезно пострадал в результате нескольких торнадо. Из-за непогоды погибли по меньшей мере 50 человек, однако их количество может стремительно возрасти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам губернатора штата Энди Бешира, по меньшей мере 50 человек погибли из-за нескольких торнадо на юго-западе штата.

"Мы считаем, что число погибших в результате этого происшествия превысит 50 жителей Кентукки, и, вероятно, в конечном итоге погибнет от 70 до 100", - заявил Бешира.

Также губернатор отметил, что это были самые серьезные торнадо в истории Кентукки.

Бешира добавил, что согласно данным расследования, один из торнадо прошел около 320 километров. В то же время о повреждениях сообщают не менее 15 округов на западе штата.

Впрочем, наибольшие разрушения пришлись именно на свечную фабрику на юго-западе Кентукки.

"В то время, когда на нее обрушился торнадо, в ней было около 110 человек. Мы считаем, что потеряем как минимум десятки этих людей", - добавил губернатор.

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Соединенные Штаты Америки