Самые серьезные торнадо в истории штата: в Кентукки из-за непогоды погибли более 50 человек

По словам губернатора штата Энди Бешира, по меньшей мере 50 человек погибли из-за нескольких торнадо на юго-западе штата.

"Мы считаем, что число погибших в результате этого происшествия превысит 50 жителей Кентукки, и, вероятно, в конечном итоге погибнет от 70 до 100", - заявил Бешира.

Также губернатор отметил, что это были самые серьезные торнадо в истории Кентукки.

Бешира добавил, что согласно данным расследования, один из торнадо прошел около 320 километров. В то же время о повреждениях сообщают не менее 15 округов на западе штата.

Впрочем, наибольшие разрушения пришлись именно на свечную фабрику на юго-западе Кентукки.

"В то время, когда на нее обрушился торнадо, в ней было около 110 человек. Мы считаем, что потеряем как минимум десятки этих людей", - добавил губернатор.