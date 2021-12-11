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Найсерйозніші торнадо в історії штату: в Кентуккі через негоду загинули більше 50 осіб

Автор: Сергій Пишкін

Штат Кентуккі США серйозно постраждав внаслідок декількох торнадо. Через негоду загинули щонайменше 50 людей, однак їх кількість може стрімко зрости.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами губернатора штату Енді Бешира, щонайменше 50 людей загинули через декілька торнадо на південному заході штату.

"Ми вважаємо, що кількість загиблих внаслідок цієї події перевищить 50 жителів Кентуккі, і, ймовірно, зрештою загине від 70 до 100", - заявив Бешира.

Також губернатор відзначив, що це були найсерйозніші торнадо в історії Кентуккі.

Бешира додав, що згідно з даними розслідування, один із торнадо пройшов близько 320 кілометрів. Водночас про пошкодження повідомляють щонайменше 15 округів на заході штату.

Втім, найбільші руйнування припали саме на свічкову фабрику на південному заході Кентуккі.

"У той час, коли на неї обрушився торнадо, у ній було близько 110 людей. Ми вважаємо, що втратимо як мінімум десятки цих людей", - додав губернатор.

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