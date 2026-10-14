Samsung зекономить на камерах у Galaxy A58: причина вже відома

Samsung Galaxy A58 може вийти без помітних покращень камер - компанія, ймовірно, збереже основні фотомодулі попередника.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на GalaxyClub.
Південнокорейський техногігант залишається вірним концепції збереження перевірених компонентів, не додаючи повноцінного телеоб'єктива для якісного оптичного наближення.
За даними інсайдерів, Galaxy A58 отримає такий комплект фотомодулів:
Основна камера: 50 Мп із сенсором оптичного формату 1/1,56 дюйма.
Ультраширококутний модуль: 12 Мп із сенсором 1/3,06 дюйма.
Фронтальна камера: 12 Мп із компактною матрицею 1/3,2 дюйма.
Макрокамера: 5 Мп.
Цікаво, що останній модуль макрозйомки вперше з'явився ще у 2020 році в моделі Galaxy A51. На момент релізу Galaxy A58 цій технологічній концепції виповниться вже 7 років.
Експерти називають такий сенсор "іграшковим" і "позбавленим практичної цінності" для повсякденного використання.
Не пропустіть: Без Face ID та MagSafe: чому перехід з iPhone на Samsung розчарує
Збереження старих сенсорів пов'язане зі складною ситуацією на ринку напівпровідників.
Глобальна криза у сфері оперативної пам'яті (DRAM) та стрімке зростання вартості компонентів змушують розробників утримувати собівартість пристрою за рахунок відмови від суттєвого апгрейду камер.
Офіційний анонс Samsung Galaxy A58 очікується навесні 2027 року - орієнтовно в березні або квітні, декілька місяців після виходу флагманської серії Galaxy S27.
Аналітики передбачають, що ціна новинки може наблизитися до позначки у 600 євро, враховуючи нещодавнє підвищення рекомендованої вартості попередника Galaxy A57 до 579 євро.