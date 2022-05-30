Samsung в этом году выпустит меньше смартфонов из-за войны в Украине

Корпорация Samsung в этом году собирается выпустить меньше смартфонов, чем было запланировано. Причиной стала война России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя компании.

Отмечается, что Samsung уменьшит производство гаджетов на 30 млн штук. Всего в 2022 году компании планировала сделать около 310 млн смартфонов, теперь планку снизили до 280 млн.

Причинами сокращения производства аналитики называют высокий уровень инфляции, вызванный пандемией коронавируса, и войну в Украине.

Данная тенденция по сокращению производства гаджетов характерна также для американской компании Apple, которая заявила, что снизит темпы производства устройств низкого и среднего ценового сегмента.

Ожидается, что в этом году объем продаж смартфонов сократится на 1,4 млрд единиц.