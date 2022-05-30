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Netflix официально ушел из России

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Понедельник 30 мая 2022 15:57
Netflix официально ушел из России Фото: Netflix официально ушел из России (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Стриминговый сервис Netflix официально ушел из России. Теперь российские абоненты не могут воспользоваться услугами приложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barrons.

"Это выполнение обязательств по уходу с российского рынка, о котором было объявлено в марте", - сказал представитель Netflix.

Представитель сказал, что компания ждала окончания текущего расчетного цикла, прежде чем отключать клиентов.

Американская платформа объявила в начале марта о своем уходе из России после того, как она совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Netflix - ведущая мировая платформа потокового вещания, имеющая 221,8 млн подписчиков на конец 2021 года, но в России она была незначительным игроком.

В апреле компания сообщила в письме акционерам, что потеряла 700 тысяч платных подписчиков в результате ухода из России, обвинив этот уход в первом глобальном падении числа подписчиков за последнее десятилетие.

Netflix - одна из многих иностранных компаний, которые объявили о приостановке деятельности или полном уходе из России после начала кампании Кремля в Украине 24 февраля.

Ранее сообщалось, что Netflix перестал открываться у пользователей из России.

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