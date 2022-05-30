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Samsung цього року випустить менше смартфонів через війну в Україні

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Понеділок 30 травня 2022 18:46
Samsung цього року випустить менше смартфонів через війну в Україні Фото: Samsung цього року випустить менше смартфонів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Корпорація Samsung цього року збирається випустити менше смартфонів, ніж було заплановано. Причиною стала війна Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника компанії.

Зазначається, що Samsung зменшить виробництво гаджетів на 30 млн штук. Всього у 2022 році компанії планувала зробити близько 310 млн смартфонів, тепер планку знизили до 280 млн.

Причинами скорочення виробництва аналітики називають високий рівень інфляції, викликаний пандемією коронавірусу, та війну в Україні.

Дана тенденція щодо скорочення виробництва гаджетів характерна також для американської компанії Apple, яка заявила, що знизить темпи виробництва пристроїв низького та середнього цінового сегмента.

Очікується, що цього року обсяг продажу смартфонів скоротиться на 1,4 млрд одиниць.

Нагадаємо, стрімінговий сервіс Netflix офіційно вийшов з російського ринку.

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