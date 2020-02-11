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Samsung выпустил новый смартфон со складывающимся экраном

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Минимальная стоимость смартфона Galaxy Z Flip составляет 1380 долларов

Южнокорейская компания Samsung сегодня, 11 февраля, в американском городе Сан-Франциско презентовала новый смартфон Galaxy Z Flip со складывающимся экраном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Samsung.

Новый смартфон в разложенном состоянии имеет 6,7-дюймовый AMOLED-экраном с уменьшенным синим цветом. Дисплей состоит из очень тонкого стекла, что позволяет ему сгибаться без ущерба для изображения. Номинальная емкость батареи составляет 3200 мАч. Он будет доступен в трех цветах - черном, золотом и фиолетовом.

Продажи Galaxy Z Flip в США стартуют 14 февраля. Минимальная цена составляет 1380 долларов.

Также Samsung представила еще один новый смартфон Galaxy S20 с поддержкой 5G. Данная модель будет доступна в трех разновидностях - стандартный Galaxy S20, Galaxy S20 Plus с увеличенным экраном, а также максимальная версия Galaxy S20 Ultra. Предварительные продажи стартуют 21 февраля.

Ранее РБК-Украина писало, что Samsung в следующем году выпустит свой флагманский смартфон с камерой на 108 мегапикселей. Samsung Galaxy S11 будет иметь "сверхширокоугольный" сенсор с пятикратными телеобъективами.

Также сообщалось, что компания Samsung представила концепцию нового сгибаемого смартфона, который разработчики планируют сделать более компактным. Согласно новой концепции, гибкий смартфон получит возможность дважды складываться пополам.

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