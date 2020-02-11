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Samsung випустив новий смартфон зі складним екраном

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Мінімальна вартість смартфона Galaxy Z Flip становить 1380 доларів

Південнокорейська компанія Samsung сьогодні, 11 лютого, в американському місті Сан-Франциско презентувала новий смартфон Galaxy Z Flip зі складним екраном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Samsung.

Новий смартфон в розкладеному стані має 6,7-дюймовий AMOLED-екраном з зменшеним синім кольором. Дисплей складається з дуже тонкого скла, що дозволяє йому згинатися без шкоди для зображення. Номінальна ємність акумулятора становить 3200 маг. Він буде доступний у трьох кольорах - чорному, золотом і фіолетовому.

Продажі Galaxy Z Flip у США стартують 14 лютого. Мінімальна ціна становить 1380 доларів.

Також Samsung представила ще один новий смартфон Galaxy S20 з підтримкою 5G. Дана модель буде доступна в трьох різновидах - стандартний Galaxy S20, Galaxy S20 Plus зі збільшеним екраном, а також максимальна версія Galaxy S20 Ultra. Попередні продажі стартують 21 лютого.

Раніше РБК-Україна писало, що Samsung в наступному році випустить свій флагманський смартфон з камерою на 108 мегапікселів. Samsung Galaxy S11 буде мати "надширококутний" сенсор з п'ятиразовими телеоб'єктивами.

Також повідомлялося, що компанія Samsung представила концепцію нового сгибаемого смартфона, який розробники планують зробити більш компактним. Відповідно до нової концепції, гнучкий смартфон отримає можливість двічі складатися навпіл.

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