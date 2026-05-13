Samsung тестує One UI 9: новий інтерфейс і режим роботи як на ПК

Кастомізація та інтерфейс

Однією з ключових змін One UI 9 стала оновлена панель швидких налаштувань. Тепер користувачі мають більше свободи у зміні розмірів повзунків яскравості, гучності та медіаплеєра. Крім того, кнопку звукових режимів тепер можна відокремити від регулятора гучності для швидшого доступу.

Зміни також торкнулися режиму Samsung DeX. Які переваги:

Переміщувати вікна програм між робочими столами стало простіше завдяки оновленому верхньому меню вікна;

У меню нещодавніх програм з'явилися прев'ю робочих столів, що дозволяє перемикатися між ними одним тапом.

Нові інструменти та продуктивність

Додаток Samsung Notes отримав функцію Tape (Стрічка), яка дозволяє закривати частини нотаток і відкривати їх за потреби. Також додано нові стилі пера для малювання та письма.

Гравці оцінять оновлення Game Booster: тепер змінити роздільну здатність екрана або формат скриншотів можна безпосередньо з ігрової панелі, не зупиняючи ігровий процес.

Конфіденційність та доступність

Samsung посилила контроль за використанням геолокації. Коли будь-який додаток отримує доступ до місця перебування користувача, у верхній частині екрана з'являється синій індикатор. Натиснувши на нього на панелі швидких налаштувань, можна миттєво побачити, яка саме програма активувала датчик.

Функції доступності також отримали суттєве оновлення:

Text spotlight: дозволяє виділяти та збільшувати будь-який текст на екрані в окремому вікні з можливістю налаштування шрифтів і кольорів.

Select to speak: швидке озвучування вибраного тексту або опису зображень без активації повного режиму TalkBack.

Єдиний TalkBack: Samsung та Google уніфікували свої рішення для читання з екрана. Тепер оновлення TalkBack можна встановлювати як звичайний додаток через Play Store.

Для користувачів фізичних клавіатур додано нові шорткати для швидкого доступу до налаштувань доступності. Також покращено керування курсором миші за допомогою клавіш (Mouse keys).