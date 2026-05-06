One UI 8.5 вийшла: Samsung додала обмін файлами з iPhone і попередила про ризики

Samsung розгортає фінальну версію графічної оболонки One UI 8.5 для смартфонів серії Galaxy S25. Оновлення базується на Android 16 і вже доступне користувачам у Південній Кореї. Очікується, що протягом найближчих тижнів стабільна збірка стане доступною для власників флагманів по всьому світі.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на SamMobile .

Головні оновлення

Найбільшим сюрпризом став запуск підтримки AirDrop через Quick Share. За словами розробників, це значно спрощує обмін файлами між пристроями Samsung та Apple.

Крім того, оновлення містить:

Now Nudge: інтелектуальні підказки всередині клавіатури Samsung Keyboard;

Повну кастомізацію: можливість повністю переналаштувати "Панель швидкого доступу" (Quick Panel);

Динамічний екран блокування: макет автоматично підлаштовується під кольори та композицію шпалер користувача;

Покращений DeX: система тепер запам'ятовує розміри вікон програм при перемиканні режимів;

Bluetooth Auracast: можливість транслювати аудіо на декілька пар навушників одночасно.

Які пристрої отримають оновлення першими?

Samsung підтвердила, що найближчим часом One UI 8.5 отримають моделі

Серії Galaxy S25 (включно з S25 FE) та Galaxy S24;

Складані смартфони Z Fold 7/6 та Z Flip 7/6;

Планшети Galaxy Tab S11 та Tab S10.

Як не перетворити смартфон на "цеглину": застереження від розробників

Оскільки One UI 8.5 переписує значну частину коду ОС, компанія випустила спеціальну інструкцію з підготовки смартфона. Мета - уникнути перегріву, появи "зелених ліній" на екрані або втрати даних.

Samsung рекомендує:

Очищення пам'яті: переконайтеся, що сховище не заповнене. Декомпресія файлів потребує багато вільного місця.

Оптимізація батареї: рівень заряду має бути вище 60%. Найкращий варіант - тримати пристрій на зарядці протягом усього процесу.

Температурний режим: розробники радять не починати оновлення, якщо смартфон гарячий після ігор або тривалого використання камери. Слід дати йому повністю охолонути.

Стабільний Wi-Fi: завантаження пакета на декілька гігабайтів через мобільний інтернет або нестабільну мережу може призвести до пошкодження файлів інсталяції.

Оновлення додатків: перед переходом на One UI 8.5 обов'язково оновіть усі програми у Galaxy Store та Google Play, щоб уникнути конфліктів сумісності.

Користувачам рекомендують не ігнорувати бекап важливих фото та документів перед натисканням кнопки "Встановити", оскільки масштабні оновлення системи завжди несуть ризик критичних помилок.