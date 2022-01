Samsung презентовал инновационный проектор The Freestyle и новые дизайнерские телевизоры

The Freestyle – экран для постоянных развлечений

Как отмечают в компании, The Freestyle предназначен для поколения Z и миллениалов и сочетает в одном портативном девайсе проектор, смартдинамик и устройство для наружного освещения.

The Freestyle весит всего 830 граммов и позволяет без усилий превратить любую поверхность в экран. В отличие от обычных громоздких конструкций проекторов The Freestyle оснащен регулируемой подставкой, что вращает устройство на 180 градусов, поэтому пользователи смогут без отдельного экрана демонстрировать видео на любой поверхности – на столе, полу, стенах или даже на потолке.

"The Freestyle – это уникальный проектор, направленный на максимальную универсальность и гибкость, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности потребителей. The Freestyle, который не ограничивается пространством или формфактором, является веселым и универсальным устройством, которым можно пользоваться в любой желаемый способ", – объясняет исполнительный вице-президент и руководитель команды продаж и маркетинга Samsung Electronics Саймон Сон.

The Freestyle оснащен функциями полной автокоррекции наклона и горизонтальных искажений. Автофокусировка The Freestyle воспроизводит четкое изображение размером до 100 дюймов на любой поверхности и под любым углом. А двойной пассивный излучатель создает чистые и насыщенные басы без искажений, что дает возможность наслаждаться всенаправленным звуком 360 кинематографического уровня.

The Freestyle совместим с внешними батареями с поддержкой USB-PD и мощностью 50 Вт / 20 В или выше, а потому его можно брать с собой даже в долгое путешествие или поход.

Устройство является первым портативным экраном, что, помимо совместимости с обычной розеткой, работает от подключения стандартного лампового патрона E26 без дополнительных кабелей.

Новинка может также служить как смартдинамик. Устройство анализирует музыку и сочетает ее со световыми эффектами, которые проецируются на стену, пол или любые другие поверхности.

Кроме того, The Freestyle может похвастаться функциональностью умных телевизоров Samsung. Поддержка Smart TV обеспечивает доступ к интегрированным сервисам потокового вещания и функциям дублирования мобильного экрана, совместимым с мобильными устройствами на Android и iOS. Проектор стал первым в своей отрасли с сертификацией от основных глобальных партнеров ОТТ, поэтому гарантирует лучший опыт просмотра.

Устройство стало доступным для предварительного онлайн-заказа на рынке США с 4 января. В течение следующих месяцев доступность распространится и на другие глобальные рынки.

Телевизоры MICRO LED, Neo QLED – новый уровень качества изображения

Линейка телевизоров 2022 года от Samsung предлагает улучшенное качество изображения и звука, больше вариантов диагоналей, персонализированные аксессуары и обновленный интерфейс.

Так, самый современный дисплей Samsung MICRO LED предлагает лучшее в своем классе качество изображения благодаря 25 миллионам микрометровых светодиодов, самостоятельно создают свет и цвет, обеспечивая полное погружение в насыщенные, яркие, красочные, четкие и контрастные события на экране. На CES 2022 Samsung продемонстрирует MICRO LED в разных размерах-110, 101 и 89 дюймов.

Помимо инноваций аппаратного обеспечения, модели MICRO LED 2022 года поддерживают 20-битную градацию серого, то есть способны воспроизводить каждую деталь, чрезвычайно точно управляя более чем миллионом уровней яркости и цветов, что обеспечивает подлинный опыт HDR. MICRO LED охватывает 100% цветовой палитры DCI и Adobe RGB, воспроизводя реалистичные цвета, а также обладает захватывающим дизайном с соотношением экрана к корпусу 99,99%. Все эти характеристики приводят к революционной производительности MICRO LED.

MICRO LED также оснащен усовершенствованными функциями, в частности:

Art Mode превращает любое пространство в художественную галерею: пользователи могут выбирать и воспроизводить на экране свои любимые цифровые артроботи или фотографии. MICRO LED 2022 года также предлагает два эксклюзивных медиаизделия от известного художника и дизайнера Рефика Анадоля.

Multi View позволяет просматривать четыре источника контента одновременно (с любого или всех четырех HDMI-портов) с четким разрешением 4К и кадровой частотой 120 fps.

Dolby Atmos создает иммерсивное аудио премиального класса с верхними, боковыми и нижними динамиками для захватывающего объемного звука.

Одновременно телевизор Neo QLED 2022 года с процессором Neo Quantum и усовершенствованными видео- и аудиотехнологиями гарантирует лучший возможный опыт просмотра и прослушивания. В новых моделях процессор Neo Quantum предлагает усовершенствованные алгоритмы управления контрастностью на уровне подсветки, увеличивая градацию яркости с 12-битной до 14-битной для лучшего контроля за светодиодами Quantum Mini LED. Таким образом телевизор имеет 16 384 уровней управления яркостью – в четыре раза больше за предыдущие 4096.

Новая технология Shape Adaptive Light применяет процессор Neo Quantum для анализа линий, форм и поверхностей, управляя формой света Quantum Mini LED и увеличивая яркость и точность воспроизведения всех контуров на экране.

Samsung Neo QLED 2022 года также оснащены Real Depth Enhancer – алгоритмом мультиинтеллектуального улучшения качества изображения, который создает ощущение глубины и реалистичности, определяя и прорабатывая объекты на экране в зависимости от фона.

Кроме того, Samsung Neo QLED 2022 года имеет режим EyeComfort, который автоматически настраивает яркость и тональность изображения на основе встроенного датчика освещения и информации о восходе/закате солнца. С изменением освещения вокруг экран постепенно будет уменьшать яркость и теплоту тонов, устанавливая соответствующий уровень голубого света. А поскольку оно влияет на качество сна, такие характеристики обеспечивают более комфортный просмотр ночью.

Существенным обновлениям подверглись и аудиофункции Neo QLED. Модели 2022 года оснащены технологией OTS Pro с тремя мощными динамиками для объемного звучания; она разработана на основе OTS, что направляет звук согласно движениям объектов на экране. Довершают по-настоящему незабываемый аудиосвид Dolby Atmos новые верхние динамики в Neo QLED 2022 года. Благодаря многоканальным динамикам, размещенным по всему телевизору, Neo QLED обеспечивает динамическое звучание в соответствии с движениями в каждом уголке экрана.

Дизайнерские телевизоры Samsung 2022 года предлагают безупречное сочетание стиля и технологий для уникального и персонализированного пользования.

Так, телевизоры The Frame, The Sero и The Serif оснащены новым матовым дисплеем для как можно более приятного и комфортного просмотра, ведь он с антибликовым покрытием и на нем не остаются следы от пальцев. Такие характеристики подтвердила организация UL (Underwriter Laboratories), предоставив новому матовому дисплею в дизайнерских телевизорах Samsung 2022 года три сертификата: Reflection Glare Free, Discomfort Glare Free и Disability Glare Free.

Новая линейка также предоставляет новые возможности для персонализации благодаря расширенному выбору рамок для The Frame и подвижному тонкому настенному креплению для всех телевизоров. Кроме того, пользователи смогут изменять положение дисплея всего одним нажатием на пульте дистанционного управления.

Новые мониторы – больше возможностей для домашней работы и развлечений

Во время CES Samsung Electronics также анонсировала новые модели мониторов, демонстрируя свое лидерство в этом секторе.

Новые мониторы Samsung оснащены функциями для предельно мощного гейминга, а также характеристиками профессионального уровня, такими как подсветка Quantum Mini LED и HDR 2000 в Odyssey, умными функциями для универсального пользования в Smart Monitor и удобной эргономикой в мониторах с высоким разрешением.

Обе модели также оснащены 90-ваттной зарядкой через порт USB Type-C и портом LAN, которая помогает пользователям организовать эффективное рабочее место, на котором можно заряжать ноутбуки и мобильные девайсы без дополнительных устройств. А стандарты совместимости креплений VESA и регулируемая по высоте подставка, оснащенная точками управления наклоном, поворотом и вращением, дают возможность настроить монитор в соответствии с любыми условиями.