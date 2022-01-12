Samsung презентовал инновационный проектор The Freestyle и новые дизайнерские телевизоры

Samsung Electronics объявила о выходе совершенно нового портативного экрана и развлекательного устройства The Freestyle. Также компания презентовала свои новейшие модели MICRO LED, Neo QLED и дизайнерских телевизоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании накануне выставки потребительской электроники CES 2022 (Consumer Electronics Show).
Как отмечают в компании, The Freestyle предназначен для поколения Z и миллениалов и сочетает в одном портативном девайсе проектор, смартдинамик и устройство для наружного освещения.
The Freestyle весит всего 830 граммов и позволяет без усилий превратить любую поверхность в экран. В отличие от обычных громоздких конструкций проекторов The Freestyle оснащен регулируемой подставкой, что вращает устройство на 180 градусов, поэтому пользователи смогут без отдельного экрана демонстрировать видео на любой поверхности – на столе, полу, стенах или даже на потолке.
"The Freestyle – это уникальный проектор, направленный на максимальную универсальность и гибкость, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности потребителей. The Freestyle, который не ограничивается пространством или формфактором, является веселым и универсальным устройством, которым можно пользоваться в любой желаемый способ", – объясняет исполнительный вице-президент и руководитель команды продаж и маркетинга Samsung Electronics Саймон Сон.
The Freestyle оснащен функциями полной автокоррекции наклона и горизонтальных искажений. Автофокусировка The Freestyle воспроизводит четкое изображение размером до 100 дюймов на любой поверхности и под любым углом. А двойной пассивный излучатель создает чистые и насыщенные басы без искажений, что дает возможность наслаждаться всенаправленным звуком 360 кинематографического уровня.
The Freestyle совместим с внешними батареями с поддержкой USB-PD и мощностью 50 Вт / 20 В или выше, а потому его можно брать с собой даже в долгое путешествие или поход.
Устройство является первым портативным экраном, что, помимо совместимости с обычной розеткой, работает от подключения стандартного лампового патрона E26 без дополнительных кабелей.
Новинка может также служить как смартдинамик. Устройство анализирует музыку и сочетает ее со световыми эффектами, которые проецируются на стену, пол или любые другие поверхности.
Кроме того, The Freestyle может похвастаться функциональностью умных телевизоров Samsung. Поддержка Smart TV обеспечивает доступ к интегрированным сервисам потокового вещания и функциям дублирования мобильного экрана, совместимым с мобильными устройствами на Android и iOS. Проектор стал первым в своей отрасли с сертификацией от основных глобальных партнеров ОТТ, поэтому гарантирует лучший опыт просмотра.
Устройство стало доступным для предварительного онлайн-заказа на рынке США с 4 января. В течение следующих месяцев доступность распространится и на другие глобальные рынки.
Линейка телевизоров 2022 года от Samsung предлагает улучшенное качество изображения и звука, больше вариантов диагоналей, персонализированные аксессуары и обновленный интерфейс.
Так, самый современный дисплей Samsung MICRO LED предлагает лучшее в своем классе качество изображения благодаря 25 миллионам микрометровых светодиодов, самостоятельно создают свет и цвет, обеспечивая полное погружение в насыщенные, яркие, красочные, четкие и контрастные события на экране. На CES 2022 Samsung продемонстрирует MICRO LED в разных размерах-110, 101 и 89 дюймов.
Помимо инноваций аппаратного обеспечения, модели MICRO LED 2022 года поддерживают 20-битную градацию серого, то есть способны воспроизводить каждую деталь, чрезвычайно точно управляя более чем миллионом уровней яркости и цветов, что обеспечивает подлинный опыт HDR. MICRO LED охватывает 100% цветовой палитры DCI и Adobe RGB, воспроизводя реалистичные цвета, а также обладает захватывающим дизайном с соотношением экрана к корпусу 99,99%. Все эти характеристики приводят к революционной производительности MICRO LED.
MICRO LED также оснащен усовершенствованными функциями, в частности:
Одновременно телевизор Neo QLED 2022 года с процессором Neo Quantum и усовершенствованными видео- и аудиотехнологиями гарантирует лучший возможный опыт просмотра и прослушивания. В новых моделях процессор Neo Quantum предлагает усовершенствованные алгоритмы управления контрастностью на уровне подсветки, увеличивая градацию яркости с 12-битной до 14-битной для лучшего контроля за светодиодами Quantum Mini LED. Таким образом телевизор имеет 16 384 уровней управления яркостью – в четыре раза больше за предыдущие 4096.
Новая технология Shape Adaptive Light применяет процессор Neo Quantum для анализа линий, форм и поверхностей, управляя формой света Quantum Mini LED и увеличивая яркость и точность воспроизведения всех контуров на экране.
Samsung Neo QLED 2022 года также оснащены Real Depth Enhancer – алгоритмом мультиинтеллектуального улучшения качества изображения, который создает ощущение глубины и реалистичности, определяя и прорабатывая объекты на экране в зависимости от фона.
Кроме того, Samsung Neo QLED 2022 года имеет режим EyeComfort, который автоматически настраивает яркость и тональность изображения на основе встроенного датчика освещения и информации о восходе/закате солнца. С изменением освещения вокруг экран постепенно будет уменьшать яркость и теплоту тонов, устанавливая соответствующий уровень голубого света. А поскольку оно влияет на качество сна, такие характеристики обеспечивают более комфортный просмотр ночью.
Существенным обновлениям подверглись и аудиофункции Neo QLED. Модели 2022 года оснащены технологией OTS Pro с тремя мощными динамиками для объемного звучания; она разработана на основе OTS, что направляет звук согласно движениям объектов на экране. Довершают по-настоящему незабываемый аудиосвид Dolby Atmos новые верхние динамики в Neo QLED 2022 года. Благодаря многоканальным динамикам, размещенным по всему телевизору, Neo QLED обеспечивает динамическое звучание в соответствии с движениями в каждом уголке экрана.
Дизайнерские телевизоры Samsung 2022 года предлагают безупречное сочетание стиля и технологий для уникального и персонализированного пользования.
Так, телевизоры The Frame, The Sero и The Serif оснащены новым матовым дисплеем для как можно более приятного и комфортного просмотра, ведь он с антибликовым покрытием и на нем не остаются следы от пальцев. Такие характеристики подтвердила организация UL (Underwriter Laboratories), предоставив новому матовому дисплею в дизайнерских телевизорах Samsung 2022 года три сертификата: Reflection Glare Free, Discomfort Glare Free и Disability Glare Free.
Новая линейка также предоставляет новые возможности для персонализации благодаря расширенному выбору рамок для The Frame и подвижному тонкому настенному креплению для всех телевизоров. Кроме того, пользователи смогут изменять положение дисплея всего одним нажатием на пульте дистанционного управления.
Во время CES Samsung Electronics также анонсировала новые модели мониторов, демонстрируя свое лидерство в этом секторе.
Новые мониторы Samsung оснащены функциями для предельно мощного гейминга, а также характеристиками профессионального уровня, такими как подсветка Quantum Mini LED и HDR 2000 в Odyssey, умными функциями для универсального пользования в Smart Monitor и удобной эргономикой в мониторах с высоким разрешением.
Обе модели также оснащены 90-ваттной зарядкой через порт USB Type-C и портом LAN, которая помогает пользователям организовать эффективное рабочее место, на котором можно заряжать ноутбуки и мобильные девайсы без дополнительных устройств. А стандарты совместимости креплений VESA и регулируемая по высоте подставка, оснащенная точками управления наклоном, поворотом и вращением, дают возможность настроить монитор в соответствии с любыми условиями.
Напомним, ранее РБК-Украина писало о новых функциях телевизоров MICRO LED и Neo QLED 2021 года. В прошлом году линейка получила передовое аппаратное и программное обеспечение.