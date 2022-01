Samsung презентував інноваційний проектор The Freestyle та нові дизайнерські телевізори

The Freestyle – екран для невпинних розваг

Як зазначають в компанії, The Freestyle призначений для покоління Z та міленіалів і поєднує в одному портативному девайсі проєктор, смартдинамік і пристрій для зовнішнього освітлення.

The Freestyle важить всього 830 грамів і дає змогу без зусиль перетворити будь-яку поверхню на екран. На відміну від громіздких конструкцій звичайних проєкторів The Freestyle оснащено регульованою підставкою, що обертає пристрій на 180 градусів, тож користувачі зможуть і без окремого екрана демонструвати відео на будь-якій поверхні – на столі, підлозі, стінах чи навіть на стелі.

"The Freestyle – це унікальний проєктор, спрямований на максимальну універсальність і гнучкість, щоб задовольнити мінливі потреби споживачів. The Freestyle, що не обмежується простором чи формфактором, є веселим та універсальним пристроєм, яким можна користуватися в будь-який бажаний спосіб", – пояснює виконавчий віце-президент та керівник команди продажів і маркетингу Samsung Electronics Саймон Сон.

The Freestyle оснащено функціями повної автокорекції нахилу та горизонтальних викривлень. Автофокусування The Freestyle відтворює чітке зображення розміром до 100 дюймів – на будь-якій поверхні й під будь-яким кутом. А подвійний пасивний випромінювач створює чисті й насичені баси без спотворень, що дає можливість насолоджуватися всенаправленим звуком 360 кінематографічного рівня.

The Freestyle сумісний із зовнішніми батареями з підтримкою USB-PD та потужністю 50 Вт / 20 В або вище, а тому його можна брати із собою навіть у довгу подорож чи похід.

Пристрій є першим портативним екраном, що, крім сумісності зі звичайною розеткою, працює від під’єднання до стандартного лампового патрона E26 без додаткових кабелів.

Новинка може також слугувати як смартдинамік. Пристрій аналізує музику та поєднує її зі світловими ефектами, які проєктуються на стіну, підлогу чи будь-які інші поверхні.

Окрім того, The Freestyle може похвалитися функціональністю розумних телевізорів Samsung. Підтримка Smart TV забезпечує доступ до інтегрованих сервісів потокового мовлення та функцій дублювання мобільного екрана, сумісних із мобільними пристроями на Android та iOS. Проєктор став першим у своїй галузі із сертифікацією від основних глобальних партнерів ОТТ, тож гарантує найкращий досвід перегляду.

Пристрій став доступним для попереднього онлайн-замовлення на ринку США з 4 січня. Протягом наступних місяців доступність пошириться й на інші глобальні ринки.

Телевізори MICRO LED, Neo QLED – новий рівень якості зображення

Лінійка телевізорів 2022 року від Samsung пропонує вдосконалену якість зображення й звуку, більше варіантів діагоналей, персоналізовані аксесуари й оновлений інтерфейс.

Так, найсучасніший дисплей Samsung MICRO LED пропонує найкращу у своєму класі якість зображення завдяки 25 мільйонам мікрометрових світлодіодів, що самостійно створюють світло й колір, забезпечуючи повне занурення в насичені, яскраві, барвисті, чіткі й контрастні події на екрані. На CES 2022 Samsung продемонструє MICRO LED у різних розмірах – 110, 101 і 89 дюймів.

Окрім інновацій апаратного забезпечення, моделі MICRO LED 2022 року підтримують 20-бітну градацію сірого, тобто здатні відтворювати кожну деталь, надзвичайно точно керуючи більш як мільйоном рівнів яскравості й кольорів, що забезпечує справжній досвід HDR. MICRO LED охоплює 100% колірної палітри DCI та Adobe RGB, відтворюючи реалістичні кольори, а також володіє захопливим дизайном зі співвідношенням екрана до корпусу 99,99%. Усі ці характеристики призводять до революційної продуктивності MICRO LED.

MICRO LED також оснащено вдосконаленими функціями, зокрема:

Art Mode перетворює будь-який простір на мистецьку галерею: користувачі можуть вибирати й відтворювати на екрані свої улюблені цифрові артроботи чи фотографії. MICRO LED 2022 року також пропонує два ексклюзивні медіавироби від відомого художника й дизайнера Рефіка Анадоля.

Multi View дає змогу проглядати чотири джерела контенту водночас (з будь-якого або всіх чотирьох HDMI-портів) із чіткою роздільною здатністю 4К й кадровою частотою 120 fps.

Dolby Atmos створює імерсивне аудіо преміального класу із верхніми, боковими й нижніми динаміками для захопливого об’ємного звуку.

Водночас телевізор Neo QLED 2022 року із процесором Neo Quantum та вдосконаленими відео- й аудіотехнологіями гарантує найкращий можливий досвід перегляду й прослуховування. У нових моделях процесор Neo Quantum пропонує вдосконалені алгоритми управління контрастністю на рівні підсвітки, збільшуючи градацію яскравості з 12-бітної до 14-бітної для кращого контролю за світлодіодами Quantum Mini LED. У такий спосіб телевізор має 16 384 рівнів керування яскравістю – учетверо більше за попередні 4096.

Нова технологія Shape Adaptive Light застосовує процесор Neo Quantum для аналізу ліній, форм і поверхонь, керуючи формою світла Quantum Mini LED та збільшуючи яскравість і точність відтворення всіх контурів на екрані.

Samsung Neo QLED 2022 року також оснащено Real Depth Enhancer – алгоритмом мультиінтелектуального покращення якості зображення, який створює відчуття глибини й реалістичності, визначаючи та опрацьовуючи об’єкти на екрані залежно від фону.

Крім того, Samsung Neo QLED 2022 року має режим EyeComfort, що автоматично налаштовує яскравість і тональність зображення на основі вбудованого датчика освітлення й інформації про схід/захід сонця. Зі зміною освітлення навколо екран поступово зменшуватиме яскравість і теплоту тонів, встановлюючи відповідний рівень блакитного світла. А оскільки воно впливає на якість сну, такі характеристики забезпечують більш комфортний перегляд вночі.

Суттєвих оновлень зазнали й аудіофункції Neo QLED. Моделі 2022 року оснащено технологією OTS Pro із трьома потужними динаміками для об’ємного звучання; її розроблено на основі OTS, що спрямовує звук відповідно до рухів об’єктів на екрані. Довершують по-справжньому незабутній аудіодосвід Dolby Atmos нові верхні динаміки в Neo QLED 2022 року. Завдяки багатоканальним динамікам, розміщеним по всьому телевізору, Neo QLED забезпечує динамічне звучання відповідно до рухів у кожному куточку екрана.

Дизайнерські телевізори Samsung 2022 року пропонують бездоганне поєднання стилю й технологій для унікального й персоналізованого користування.

Так, телевізори The Frame, The Sero та The Serif оснащено новим матовим дисплеєм для якомога приємнішого й комфортнішого перегляду, адже він з антивідблисковим покриттям і на ньому не лишаються сліди від пальців. Такі характеристики підтвердила організація UL (Underwriter Laboratories), надавши новому матовому дисплею в дизайнерських телевізорах Samsung 2022 року три сертифікати: Reflection Glare Free, Discomfort Glare Free та Disability Glare Free.

Нова лінійка також надає нові можливості для персоналізації завдяки розширеному вибору рамок для The Frame та рухомому тонкому настінному кріпленню для всіх телевізорів. Крім того, користувачі зможуть змінювати положення дисплея всього одним натисканням на пульті дистанційного керування.

Нові монітори – більше можливостей для домашньої роботи й розваг

Під час CES Samsung Electronics також анонсувала нові моделі моніторів, демонструючи своє лідерство в цьому секторі.

Нові монітори Samsung оснащено функціями для напрочуд потужного геймінгу, а також характеристиками професійного рівня, такими як підсвітка Quantum Mini LED та HDR 2000 в Odyssey, розумними функціями для універсального користування в Smart Monitor та зручною ергономікою у моніторах із високою роздільною здатністю.

Обидві моделі також оснащено 90-ватною зарядкою через порт USB Type-C та портом LAN, що допомагає користувачам організувати ефективне робоче місце, на якому можна заряджати ноутбуки й мобільні девайси без додаткових пристроїв. А стандарти сумісності кріплень VESA і регульована за висотою підставка, оснащена точками керування нахилом, поворотом і обертанням, дають змогу налаштувати монітор відповідно до будь-яких умов.