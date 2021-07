Samsung презентовал инновационные функции новых телевизоров MICRO LED и Neo QLED

Как известно, телевизионная линейка Samsung в 2021 году получила передовое аппаратное и программное обеспечение. Благодаря технологиям удалось воплотить еще более высокое качество изображения, интеллектуальные функции и новые возможности для гейминга, а также удобные домашние сервисы.

Neo QLED 8K, 4K – новое качество изображения

Со времени создания технологии QLED, которая является собственной разработкой Samsung, она постоянно эволюционирует для обеспечения наилучшего качества развлечений дома.

Так, в 2017 году компания первой представила технологию квантовых точек, которые идеально передавали глубину цвета. В 2018-м – технологию прямой подсветки и локального микрозатемнения для наилучшего контраста. В 2019-м –вывела на рынок QLED 8K, который мог передавать мельчайшие детали. В 2020 году презентовали Infinity Screen и современные обновления аудиотехнологий, в частности Samsung OTS и Q-Symphony, которые позволили значительно улучшить иммерсивный опыт просмотра контента.

В этом же году Samsung обновила линейку QLED и заново представила его миру. Neo QLED сочетает все технологические достижения среди LED-телевизоров, а также алгоритмов ИИ для улучшения качества изображения, звука, а также надежной экосистемы для Smart TV.

Эволюция Neo QLED представлена технологией Quantum Matrix в ее основе лежат алгоритмы сверхточного управления новыми крошечными светодиодами Quantum Mini LED, что позволяет достичь значительно более высоких показателей контраста изображения.

Благодаря технологическим достижениям Quantum Mini LED в создании совершенно нового источника света Neo QLED получил ультратонкий дизайн Infinity One Design с безрамочным экраном, гарантирующий полное погружение в просмотр контента.

Neo QLED может также предложить большой выбор функций для домашних занятий, оптимизированных под стиль жизни и потребности настоящего.

Почему MICRO LED-технологическое будущее дисплеев

Samsung MICRO LED создает удивительно яркие и насыщенные цвета благодаря новой дисплейной технологии воспроизведения цветов и процессору Micro AI, что обеспечивает потрясающий HDR-контент.

MICRO LED использует 24-микронные LED-диоды, устраняющие потребность в подсветке и цветных фильтрах, применяемых в обычных дисплеях. Эти диоды сами излучают свет и придают ему цвета собственными пиксельными структурами.

Технология способна передавать 100% цветового пространства DCI и Adobe RGB. Результат – невероятно реалистичные цвета и высокая яркость.

В то же время MICRO LED изготовлено из неорганических материалов с длительным сроком использования, поэтому они могут работать до 100 тысяч часов без риска выгорания.

Развитие и массовое производство микрочипов стали важным фактором, который способствовал тому, что MICRO LED вышли на широкий рынок. Значительным преимуществом Samsung является также постоянное совершенствование благодаря новым исследованиям и разработкам, поэтому, будучи новаторами на рынке MICRO LED, Samsung, безусловно, станет лидером учитывая свои конкурентные преимущества прорывные технологии и качество изображения.

В то же время особенность 4Vue (Quad-view) по сравнению с MultiView заключается в количестве окон, которые можно одновременно открыть на экране, и поддерживаемых входов. 4Vue позволяет пользователям выводить на экран до четырех различных источников контента одновременно, в частности, приложений, мобильных устройств, а также портов HDMI.

Благодаря этой функции можно полноценно использовать широкое экранное пространство MICRO LED, по сути, потребители используют четыре дисплея на одном MICRO LED.

Новые возможности для гейминга

Телевизоры Samsung Neo QLED 2021 года гарантируют лучший опыт даже самым заядлым геймерам и для компьютерных, и для консольных игр.

Производитель сумел достичь самого низкого в индустрии показателя задержки ввода благодаря функции Auto Low Latency Mode, встроенной в ОС. Она помогает телевизору автоматически определять внешние подключенные консоли и включать режим ALLM во время игры для получения оптимальных результатов.

Линейка Neo QLED – от моделей Q70A и выше – поддерживает все игровые функции, в том числе Super Ultra-Wide Game View, Game Bar, FreeSync Premium Pro, Game Motion Plus, ALLM и Dynamic Black Equalizer.

Все пользователи, а особенно ярые геймеры, могут быть спокойными: они будут иметь доступ к наиболее оптимизированному геймплею с более широким полем зрения, невероятным качеством изображения и наименьшей задержкой ввода.

В дополнение, новая линейка оснащена Super Ultra-Wide Game View, которое обеспечивает более широкое поле зрения, показывая участки по бокам, которые обычно скрыты на ТВ.

Благодаря Super Ultra-Wide Game View геймеры могут выбирать на телевизорах оптимальное соотношение сторон экрана – 16:9, 21:9 и 32:9 для получения максимального игрового опыта.

Телевизор, как произведение искусства

Линейка интерьерных телевизоров Samsung получила ряд инноваций и улучшений в моделях The Frame, The Serif и The Sero.

Со времени своего запуска в 2017 году The Frame переосмыслил значение понятия "телевизор", превратив их в невероятные произведения искусства и достигнув продаж в 1 млн единиц.

Версия The Frame 2021 года предлагается с новым пультом на солнечной батарее Samsung, который заряжается от света снаружи и в помещении, а не от батареек.

Этот чрезвычайно эффективный пульт поставляется с The Frame и некоторыми QLED-моделями. Использование этого пульта позволяет предотвратить выбрасывание 99 миллионов ААА батареек - именно такое количество нужно для работы ТВ в течение семи лет.

Кроме того, датчики яркости на The Frame помогут уменьшить потребление энергии благодаря постоянной оптимизации яркости. А датчик движения позволяет экономить энергию благодаря автоматическому включению и выключению The Frame. Поэтому эти два датчика оказывают положительное влияние на окружающую среду, ведь позволяют сократить общее потребление энергии ТВ.

Новые "умные" мониторы

Год дистанционной работы и учебы размыл когда-то четко очерченные границы рабочего дня "с 9:00 до 17:00". Новые M7 и M5 от Samsung – первые универсальные мониторы с операционной системой Tizen, позволяющих работать, учиться и смотреть любимый контент в любом месте и в любое время. С помощью Smart TV вы можете настроить монитор под любые свои нужды.

Модель M7 поддерживает Ultra-High Definition разрешение на 32-дюймовом экране, а M5 – Full HD на 32 - и 27-дюймовых экранах.

У M7-один порт USB Type-C с зарядным портом 65 Вт, а также три порта USB 2.0, у M5 – два порта USB 2.0.

Smart Monitor поддерживает все ведущие стриминговые сервисы, такие как Netflix, Prime Video, YouTube и другие местные VOD-сервисы (в зависимости от страны). Пользователи также могут загружать больше приложений из Samsung App Store.

Smart Monitor предлагает пользователям умные сервисы и просмотр контента только благодаря подключению к Wi-Fi, без ТВ-тюнера. Он имеет также различные способы подключения, в частности USB Type-C с зарядным портом 65 Вт и ряд USB-портов.

Пользователи могут подключать свои мобильные устройства различными способами, в том числе без ноутбука или системного блока – через Tap View, App Casting или отображение экрана на Android или же Apple AirPlay 2 на iOS-устройствах или с Samsung DeX. AirPlay 2 позволяет подключать Smart Monitor к iPhone, iPad или Mac.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Samsung Electronics представила новые телевизоры 2021 года с усовершенствованной технологией экрана – MICRO LED и Neo QLED, а также дизайнерские мониторы и саундбары. В компании отмечают, что новые функции, переосмысливают роль домашних экранов во время карантина.