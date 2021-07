Samsung презентував інноваційні функції нових телевізорів MICRO LED та Neo QLED

Як відомо, телевізійна лінійка Samsung 2021 року отримала передове апаратне й програмне забезпечення. Завдяки технологіям вдалося втілити ще вищу якість зображення, інтелектуальні функції та нові можливості для геймінгу, а також зручні домашні сервіси.

Neo QLED 8K, 4K – нова якість зображення

З часу створення технології QLED, яка є власною розробкою Samsung, вона постійно еволюціонує для забезпечення якнайкращої якості розваг вдома.

Так, у 2017 році компанія першою представила технологію квантових точок, які ідеально передавали глибину кольору. У 2018-му – технологію прямого підсвічування та локального мікрозатемнення для якнайкращого контрасту. У 2019-му – вивела на ринок QLED 8K, який міг передавати найдрібніші деталі. У 2020 році презентували Infinity Screen та сучасні оновлення аудіотехнологій, зокрема Samsung OTS і Q-Symphony, які дали змогу значно поліпшити імерсивний досвід перегляду контенту.

Цього ж року Samsung оновила лінійку QLED та заново представила його світові. Neo QLED поєднує всі технологічні досягнення серед LED-телевізорів, а також алгоритмів ШІ для поліпшення якості зображення, звуку, а також надійної екосистеми для Smart TV.

Еволюція Neo QLED представлена технологією Quantum Matrix В її основі лежать алгоритми надточно керування новими крихітними світлодіодами Quantum Mini LED, що дозволяє досягти значно вищих показників контрасту зображення.

Завдяки технологічним досягненням Quantum Mini LED у створенні абсолютно нового джерела світла Neo QLED отримав ультратонкий дизайн Infinity One Design з безрамковим екраном, що гарантує повне занурення в перегляд контенту.

Neo QLED може також запропонувати чималий вибір функцій для домашніх занять, оптимізованих під стиль життя користувачів та потреби сьогодення.

Чому MICRO LED - технологічне майбутнє дисплеїв

Samsung MICRO LED створює напрочуд яскраві й насичені кольори завдяки новій дисплейній технології відтворення кольорів та процесору Micro AI, що забезпечує приголомшливий HDR-контент.

MICRO LED використовує 24-мікронні LED-діоди, що усувають потребу в підсвічуванні та кольорових фільтрах, які застосовуються у звичайних дисплеях. Ці діоди самі випромінюють світло та надають йому кольору власними піксельними структурами.

Технологія здатна передавати 100% колірного простору DCI та Adobe RGB. Результат – неймовірно реалістичні кольори й висока яскравість.

Водночас MICRO LED виготовлено з неорганічних матеріалів з тривалим терміном використання, тож вони можуть працювати до 100 тисяч годин без ризику вигорання.

Розвиток і масове виробництво мікрочипів стали важливим фактором, який сприяв тому, що MICRO LED вийшли на широкий ринок. Значною перевагою Samsung є також постійне вдосконалення завдяки новим дослідженням та розробкам, тож, будучи новаторами на ринку MICRO LED, Samsung, безумовно, стане лідером з огляду на свої конкурентні переваги – проривні технології та якість зображення.

Водночас особливість 4Vue (Quad-view) у порівнянні з MultiView полягає в кількості вікон, які можна одночасно відкрити на екрані, та підтримуваних входів. 4Vue дає змогу користувачам виводити на екран до чотирьох різних джерел контенту одночасно, зокрема, додатків, мобільних пристроїв, а також портів HDMI.

Завдяки цій функції можна повноцінно використовувати широкий екранний простір MICRO LED, по суті, споживачі використовують чотири дисплеї на одному MICRO LED.

Нові можливості для геймінгу

Телевізори Samsung Neo QLED 2021 року гарантують найкращий досвід навіть найзапеклішим геймерам – і для комп’ютерних, і для консольних ігор.

Виробник зумів досягти найнижчого в індустрії показника затримки введення завдяки функції Auto Low Latency Mode, вбудованій в ОС. Вона допомагає телевізору автоматично визначати зовнішні під'єднані консолі та вмикати режим ALLM під час гри для отримання оптимальних результатів.

Лінійка Neo QLED – від моделей Q70A та вище – підтримує всі ігрові функції, зокрема Super Ultra-Wide Game View, Game Bar, FreeSync Premium Pro, Game Motion Plus, ALLM та Dynamic Black Equalizer.

Усі користувачі, а особливо затяті геймери, можуть бути спокійними: вони матимуть доступ до найбільш оптимізованого геймплею з ширшим полем зору, неймовірною якістю зображення та найменшою затримкою введення.

На додаток, нова лінійка оснащена Super Ultra-Wide Game View, яке забезпечує ширше поле зору, показуючи ділянки по боках, які зазвичай приховано на ТВ.

Завдяки Super Ultra-Wide Game View геймери можуть вибирати на телевізорах оптимальне співвідношення сторін екрана – 16:9, 21:9 та 32:9 для отримання максимального ігрового досвіду.

Телевізор, як витвір мистецтва

Лінійка інтер’єрних телевізорів Samsung здобула низку інновацій й вдосконалень у моделях The Frame, The Serif та The Sero.

З часу свого запуску 2017 року The Frame переосмислив значення поняття "телевізор", перетворивши їх на неймовірні витвори мистецтва й досягнувши продажів 1 млн одиниць.

Версія The Frame 2021 року пропонується із новим пультом на сонячній батареї Samsung, який заряджається від світла зовні та в приміщенні, а не від батарейок.

Цей надзвичайно ефективний пульт постачається із The Frame та деякими QLED-моделями. Використання цього пульта дає змогу запобігти викиданню 99 мільйонів ААА батарейок – саме така кількість потрібна для роботи ТВ протягом семи років.

Крім того, датчики яскравості на The Frame допоможуть зменшити споживання енергії завдяки постійній оптимізації яскравості. А датчик руху дає змогу економити енергію завдяки автоматичному вмиканню та вимиканню The Frame. Тож ці два сенсори мають позитивний вплив на довкілля, адже дають змогу скоротити загальне споживання енергії ТВ.

Нові "розумні" монітори

Рік дистанційної роботи й навчання розмив колись чітко окреслені межі робочого дня "з 9:00 до 17:00". Нові M7 та M5 від Samsung – перші універсальні монітори з операційною системою Tizen, що дають змогу працювати, навчатися й дивитися улюблений контент будь-де й будь-коли. За допомогою Smart TV ви можете налаштувати монітор під будь-які свої потреби.

Модель M7 підтримує Ultra-High Definition роздільну здатність на 32-дюймовому екрані, а M5 – Full HD на 32- та 27-дюймових екранах.

У M7 – один порт USB Type-C із зарядним портом 65 Вт, а також три порти USB 2.0, у M5 – два порти USB 2.0.

Smart Monitor підтримує усі провідні стрімінгові сервіси, як-от Netflix, Prime Video, YouTube та інші місцеві VOD-сервіси (залежно від країни). Користувачі також можуть завантажити більше додатків із Samsung App Store.

Smart Monitor пропонує користувачам розумні сервіси та перегляд контенту лише завдяки під'єднанню до Wi-Fi, без ТБ-тюнера. Він має також різноманітні способи підключення, зокрема USB Type-C із зарядним портом 65 Вт та низку USB-портів.

Користувачі можуть під'єднувати свої мобільні пристрої різними способами, у тому числі без ноутбуку чи системного блоку – через Tap View, App Casting чи відображення екрана на Android або ж Apple AirPlay 2 на iOS-пристроях чи із Samsung DeX. AirPlay 2 дає змогу підключати Smart Monitor до iPhone, iPad чи Mac.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Samsung Electronics представила нові телевізори 2021 року з вдосконаленою технологією екрану – MICRO LED і Neo QLED, а також дизайнерські монітори й саундбари. В компанії зазначають, що нові функції, переосмислюють роль домашніх екранів під час карантину.