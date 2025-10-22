Samsung представила власні окуляри віртуальної реальності: у чому їхня особливість

Характеристики гарнітури

Galaxy XR - автономна гарнітура, яка не потребує підключення до ПК або смартфона. Вона легша за Apple Vision Pro - важить 545 грамів проти 600-650 грамів у конкурента.

Для зручності передбачені м'яка подушка для чола, регульований ремінь і зовнішня батарея вагою 302 грами, що забезпечує до 2,5 годин відтворення відео.

На пристрої є сенсорна панель, коліщатко для регулювання посадки і кнопки для управління ШІ Gemini і гучністю.

Гарнітура оснащена двома Micro-OLED-дисплеями 4K, частотою оновлення 60-90 Гц і полем огляду 109 × 100 градусів. Для відстеження рухів і оточення передбачено шість камер, чотири сенсори відстеження очей, п'ять інерціальних модулів і датчик глибини. Galaxy XR підтримує автоматичне сканування для розблокування і введення паролів.

Гарнітура розширеної реальності Galaxy XR (фото: Android Authority)

Головною особливістю гарнітури стала інтеграція штучного інтелекту Gemini. ШІ-асистент розуміє, що відбувається навколо користувача, і може відповідати на запитання в реальному часі.

Наприклад, під час перегляду відео або спортивного матчу достатньо запитати про статистику гравця - Gemini миттєво надасть інформацію.

Galaxy XR працює з усіма додатками Android і підтримує потокове відео, VR-ігри, створення та редагування 3D-контенту. Для гарнітури адаптовані сервіси Google - Карти, Фото, YouTube, Chrome, Meet і Google TV.

Функція "Занурений режим" дає змогу досліджувати міста в 3D, а інструмент "Пошук по колу" розпізнає об'єкти в реальному просторі через камеру.

Новий шолом Samsung підтримує як стандартні, так і VR-контролери від сторонніх виробників (фото: Android Authority)

Ціна і доступність

Гарнітура вже доступна в продажу в США за ціною 1 799 доларів (75 150 гривень). Окремо продаються контролери і чохол по 249 доларів (10 400 гривень). При покупці Galaxy XR до кінця 2025 року користувачі отримують 12 місяців Google AI Pro, YouTube Premium, Google Play Pass і контент для XR.