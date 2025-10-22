Samsung представила собственные очки виртуальной реальности: в чем их особенность

Характеристики гарнитуры

Galaxy XR - автономная гарнитура, не требующая подключения к ПК или смартфону. Она легче Apple Vision Pro - весит 545 граммов против 600-650 граммов у конкурента.

Для удобства предусмотрены мягкая подушка для лба, регулируемый ремень и внешняя батарея весом 302 грамма, обеспечивающая до 2,5 часов воспроизведения видео.

На устройстве есть сенсорная панель, колесико для регулировки посадки и кнопки для управления ИИ Gemini и громкостью.

Гарнитура оснащена двумя Micro-OLED-дисплеями 4K, частотой обновления 60-90 Гц и полем обзора 109 × 100 градусов. Для отслеживания движений и окружения предусмотрены шесть камер, четыре сенсора отслеживания глаз, пять инерциальных модулей и датчик глубины. Galaxy XR поддерживает автоматическое сканирование для разблокировки и ввода паролей.

Гарнитура расширенной реальности Galaxy XR (фото: Android Authority)

Главной особенностью гарнитуры стала интеграция искусственного интеллекта Gemini. ИИ-ассистент понимает, что происходит вокруг пользователя, и может отвечать на вопросы в реальном времени.

Например, во время просмотра видео или спортивного матча достаточно спросить о статистике игрока - Gemini мгновенно предоставит информацию.

Galaxy XR работает со всеми приложениями Android и поддерживает потоковое видео, VR-игры, создание и редактирование 3D-контента. Для гарнитуры адаптированы сервисы Google - Карты, Фото, YouTube, Chrome, Meet и Google TV.

Функция “Погруженный режим” позволяет исследовать города в 3D, а инструмент "Поиск по кругу" распознает объекты в реальном пространстве через камеру.

Новый шлем Samsung поддерживает как стандартные, так и VR-контроллеры от сторонних производителей (фото: Android Authority)

Цена и доступность

Гарнитура уже доступна в продаже в США по цене 1 799 долларов (75 150 гривен). Отдельно продаются контроллеры и чехол по 249 долларов (10 400 гривен). При покупке Galaxy XR до конца 2025 года пользователи получают 12 месяцев Google AI Pro, YouTube Premium, Google Play Pass и контент для XR.