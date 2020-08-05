Samsung представила новые флагманы Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra

Южнокорейская компания Samsung представила свои новые флагманы Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra. Цены на них будут начинаться от 1 тысячи долларов.

Онлайн-презентация прошла на YouTube-канале компании.

В частности, базовая версия Galaxy Note 20 получила 6,7-дюймовый Full HD+ дисплей с частотой обновления экрана 60 Гц. Смартфон получил процессор SoC Exynos 990, но некоторые страны получат версию с Qualcomm Snapdragon 865+. Оперативной памяти 8 Гб, встроенной - 256 Гб.

Емкость аккумулятора 4300 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки. У смартфона три объектива 64+12+12 Мп и трехкратный гибридный зум.

Galaxy Note 20 Ultra отличается увеличенным до 6,9 дюймов дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, 12 Гб оперативной и 256/512 Гб постоянной памяти. Вместо объектива на 64 Мп будет камера на 108 Мп с возможностью записи 8К-видео. Емкость аккумулятора составит 4500 мАч.

Фото: новые смартфоны Samsung (samsung.com)

Стоимость на новые флагманы начинается от 1 000 долларов, на топовый Note 20 Ultra - от 1 200 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что американская Apple рассматривает перенос выпуска iPhone 5G на несколько месяцев.

В феврале 2020 года Samsung выпустила свой первый смартфон со складным экраном.