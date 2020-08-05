Samsung представила нові флагмани Galaxy Note 20 і Note 20 Ultra

Південнокорейська компанія Samsung представила свої нові флагмани Galaxy Note 20 і Note 20 Ultra. Ціни на них будуть починатися від 1 тисячі доларів.

Онлайн-презентація пройшла на YouTube-каналі компанії.

Зокрема, базова версія Galaxy Note 20 отримала 6,7-дюймовий Full HD дисплей з частотою оновлення екрану 60 Гц. Смартфон отримав процесор SoC Exynos 990, але деякі країни отримають версію з Qualcomm Snapdragon 865+. Оперативної пам'яті 8 Гб, вбудованою - 256 Гб.

Ємність акумулятора 4300 мАг з підтримкою швидкої і бездротової зарядки. У смартфона три об'єктива 64+12+12 Мп і трикратний гібридний зум.

Galaxy Note 20 Ultra відрізняється збільшеним до 6,9 дюймів дисплеєм з кадровою частотою 120 Гц, 12 Гб оперативної і 256/512 Гб постійної пам'яті. Замість об'єктива на 64 Мп камера буде на 108 Мп з можливістю запису 8К-відео. Ємність акумулятора складе 4500 мАг.

Фото: нові смартфони Samsung (samsung.com)

Вартість на нові флагмани починається від 1 000 доларів, на топовий Note 20 Ultra - від 1 200 доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американська Apple розглядає перенесення випуску iPhone 5G на кілька місяців.

У лютому 2020 року Samsung випустила свій перший смартфон зі складним екраном.