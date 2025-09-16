Samsung представила графік оновлення до Android 16: перевірте свій смартфон у списку

Компанія Samsung почала поширення стабільної версії One UI 8 на базі Android 16 для флагманської серії Galaxy S25. До цього прошивка була доступна тільки на смартфонах Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 і Galaxy Z Flip 7 FE, де вона встановлена "з коробки". Тепер же компанія поділилася графіком виходу One UI 8 для інших моделей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.
Згідно з офіційним анонсом, оновлення отримають смартфони Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy S24 FE, а також "додаткові сумісні моделі". До списку увійшли десятки пристроїв - від останніх флагманів до бюджетних серій:
Графік виходу One UI 8 (для Південної Кореї, глобальний реліз відбудеться через кілька днів):
Вересень:
Жовтень:
Листопад:
Таким чином, до кінця листопада Android 16 з One UI 8 стане доступним більшості смартфонів і планшетів Samsung по всьому світу.