Samsung представила графік оновлення до Android 16: перевірте свій смартфон у списку

Компанія Samsung почала поширення стабільної версії One UI 8 на базі Android 16 для флагманської серії Galaxy S25. До цього прошивка була доступна тільки на смартфонах Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 і Galaxy Z Flip 7 FE, де вона встановлена "з коробки". Тепер же компанія поділилася графіком виходу One UI 8 для інших моделей.