Samsung представила график обновления до Android 16: проверьте свой смартфон в списке

Компания Samsung начала распространение стабильной версии One UI 8 на базе Android 16 для флагманской серии Galaxy S25. До этого прошивка была доступна только на смартфонах Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Flip 7 FE, где она предустановлена "из коробки". Теперь же компания поделилась графиком выхода One UI 8 для других моделей.