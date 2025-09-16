Samsung представила график обновления до Android 16: проверьте свой смартфон в списке

Компания Samsung начала распространение стабильной версии One UI 8 на базе Android 16 для флагманской серии Galaxy S25. До этого прошивка была доступна только на смартфонах Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Flip 7 FE, где она предустановлена "из коробки". Теперь же компания поделилась графиком выхода One UI 8 для других моделей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.
Согласно официальному анонсу, обновление получат смартфоны Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy S24 FE, а также "дополнительные совместимые модели". В список вошли десятки устройств - от последних флагманов до бюджетных серий:
График выхода One UI 8 (для Южной Кореи, глобальный релиз последует через несколько дней):
Сентябрь:
Октябрь:
Ноябрь:
Таким образом, к концу ноября Android 16 с One UI 8 станет доступен большинству смартфонов и планшетов Samsung по всему миру.