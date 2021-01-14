Samsung представил новые смартфоны Galaxy. В комплектах не будет зарядки и наушников

Фото: Samsung Galaxy S21 Ultra (samsungmobilepress.com)

В четверг, 14 января, компания Samsung провела онлайн-презентацию Galaxy Unpacked. Компания представила новую линейку своих флагманских моделей смартфонов - Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 и Galaxy S21+.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию презентации.

Диагонали экрана S21, S21+ и S21 Ultra составляют 6,2, 6,7 и 6,8 дюйма соответственно. Все модели поддерживают съемку в формате 4К и 8К, сети 5G и работают на собственном процессоре компании Exynos 2100, который был анонсирован лишь несколько дней назад.

Емкость аккумулятора флагманов составила 4000 мА-ч, 4800 мА-ч и 5000 мА-ч соответственно.

Старшая модель S21 Ultra впервые получила совместимость со стилусом S Pen - ранее такая функция была только у моделей линейки Galaxy Note.

В комплекте поставки вместе со смартфонами не будет наушников и зарядок. Компания объяснила такое решение заботой об окружающей среде.

Продажи стартуют с 29 января. Galaxy S21 будет стоить 799 долларов, Galaxy S21+ 999 долларов. Galaxy S21 Ultra обойдется в 1199 долларов.

Фото: смартфоны Samsung Galaxy S21 (samsungmobilepress.com)

Напомним, 13 октября Apple представила новые смартфоны и назвала стартовые цены на них. В частности, компания представила iPhone12 и iPhone12 mini.

Кроме того, 10 ноября американская компания представила новый MacBook Air, портативный компьютер Mac Mini и обновленный MacBook Pro.

Добавим, что в сентябре компания представила новое поколение смарт-часов Watch Series 6 и планшетов iPad. Главной особенностью новых часов стала возможность измерить уровень кислорода в крови.